Logistyka miała wpływ na skład kadry

O szczegółach dotyczących kadry poinformował trener Maciej Maciusiak w nagraniu na profilu społecznościowym Polskiego Związku Narciarskiego. Skład na Falun jest dokładnie taki sam jak tutaj (w Lillehammer), również ze względów logistycznych. W poniedziałek już o godz. 7 rano wyruszamy w podróż. We wtorek i środę zawody. Postaramy się to jeszcze przeanalizować, podsumować i oddawać jak najlepsze skoki w Falun - powiedział Maciusiak.

Reklama

Stoch najlepszy z Polaków w Lillehammer

W niedzielę w norweskim Lillehammer najlepszy z Polaków okazał się Stoch, który zajął 12. miejsce. Do finałowej serii awansowało jeszcze dwóch biało-czerwonych - Kubacki był 20., a Tomasiak - 22.

Zawody na skoczni normalnej i dużej w szwedzkim Falun zaplanowano na wtorek oraz środę.