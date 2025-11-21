Stoch wylądował najdalej z biało-czerwonych

Polacy do piątkowego konkursu przystąpili w składzie: Anna Twardosz, Kacper Tomasiak, Nicole Konderla-Juroszek i Kamil Stoch, który oddał najdłuższy skok z biało-czerwonych. Twardosz skoczyła 99,5 m i 107 m, Tomasiak - 129 m i 127,5 m, Konderla-Juroszek - 110,5 m i 111,0 m, a Stoch - 128,5 m i 130,5 m. Polacy uzyskali łączną notę 834,6 pkt.

Niemcy nie zmieścili się na podium

Zespół Japonii, w składzie: Nozomi Maruyama, Ren Nikaido, Yuki Ito i Ryoyu Kobayashi, zgromadził 1034 pkt. Druga Słowenia straciła do zwycięzców 8,9 pkt, natomiast Austria - 10,1. Tuż za podium uplasowała się reprezentacja Niemiec.

Stoch 7. w nieoficjalnej klasyfikacji

W piątek nieoficjalnej indywidualnej klasyfikacji zwyciężył Austriak Jan Hoerl, który skoczył 140 m i 139 m, uzyskując notę 294,1 pkt. Stoch był siódmy, Tomasiak - 14. Najlepsza z kobiet Słowenka Nika Prevc uzyskała dziewiąty wynik, Konderla-Juroszek 29., a Twardosz - 30.

To pierwsze skoki na śniegu, jeszcze na torach naturalnych. Niektórzy zawodnicy mają z tym sporo problemów, inni nie. Szóste miejsce jest ok. Na tym można zbudować coś dobrego - powiedział Stoch w Eurosporcie.

W sobotę i niedzielę dalszy ciąg rywalizacji w Lillehammer

W konkursie uczestniczyło 15 zespołów. Do drugiej serii awansowało osiem. W sobotę i w niedzielę w Lillehammer odbędą się konkursy indywidualne kobiet i mężczyzn. Chcę wykonać solidną robotę, skakać po 140 m, a po zawodach być w dobrym humorze - zadeklarował Stoch.