Kraft nowym liderem Pucharu Świata

Kraft skoczył 97,5 i 96,5 m. Lanisek - 96 i 99 m, a Raimund - 94,5 i 99,5 m. Zwycięzca wtorkowej rywalizacji na skoczni w szwedzkim Falun został nowym liderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.

Prowadzący po konkursach w Lillehammer Ryoyu Kobayashi zajął siódmą pozycję. Japończyk teraz jest drugi. Za jego plecami znajduje się Austriak Daniel Tschofenig.

Tomasiak najlepszy z Polaków

Najlepiej z Polaków w Falun spisał się Tomasiak. Nasz utalentowany skoczek po pierwszej serii był ósmy po lądowaniu na 93 m. Kamil Stoch osiągnął 93,5 m i był sklasyfikowany na 12. pozycji, a Wąsek wylądował na 88,5 m i był 27.

W drugiej serii Tomasiak osiągnął 93 m i był po swojej próbie piąty. Stoch miał także 93 m i plasował się na czwartej pozycji. Wąsek w finale wylądował na 90 m.

Ostatecznie Tomasiak zawody ukończył na 12. miejscu. Stoch zajął 15. pozycję a Paweł Wąsek 27.

Zniszczoł, Kubacki, Żyła zawiedli

Awansu do finałowej serii nie wywalczyli: Aleksander Zniszczoł, lądując na 89,5 m (31.), Dawid Kubacki - 88,5 m (33.) i Piotr Żyła - 88,0 m (35.).