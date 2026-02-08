Olimpijskie medale z recyklingu

Medale, które zdobywają sportowcy na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026 są produkowane przez włoską mennicę państwową Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS). Krążki wykonano z metali pochodzących z recyklingu (odpadów produkcyjnych), a ich odlewanie odbywa się w piecach indukcyjnych zasilanych w 100% energią odnawialną.

Medale mają 80 mm średnicy i 10 mm grubości. Ich design symbolizuje jedność i dwoistość (Mediolan i Cortina), dlatego podzielone są wizualnie na dwie połówki - jedną o chropowatej teksturze, a drugą o powierzchni lustrzanej.

Andersson liczy, że organizatorzy igrzysk mają plan B

Srebrne medale wykonane są z 500 gramów czystego srebra (próby 999). Jak się okazało ich trwałość pozostawia sporo do życzenia. Przynajmniej ten egzemplarz, który dostała Andersson. Wicemistrzyni olimpijska swoim krążkiem cieszyła się tylko przez chwilę. Krążek tuż po wręczeniu uległ zniszczeniu.

Medal rozsypał się na kilka części i wylądował w śniegu. Teraz mam nadzieję, że organizator ma plan B na wypadek takich sytuacji - powiedziała biegaczka narciarska ze Szwecji.

Polki daleko od podium

Złoty medal w biegu łączonym (10 km techniką klasyczną + 10 km techniką dowolną) zdobyła Frida Karlsson. 26-latka ze Szwecji wygrała w czasie 53.45,2. Andersson straciła do niej 51 s, a trzecia Norweżka Heidi Weng - 1.26,7.

Eliza Rucka-Michałek była 29., a Monika Skinder 41. Pierwsza dotarła do mety 4.50,3 za triumfatorką, natomiast druga - 7.21,0.