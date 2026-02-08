W piątek oficjalnie rozpoczęły się Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026 Mediolan Cortinia d’Ampezzo. Pierwsze finały już za nami. Biało-czerwoni na razie bez medalu. W niedzielę 8 lutego kolejni sportowcy będą mieli szanse stanąć na podium. Na ten dzień również zaplanowane są starty Polaków. Zobacz program zawodów.
Program startów Polaków w igrzyskach olimpijskich 8 lutego, niedziela
W niedzielę w zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo po raz pierwszy ekipa biało-czerwonych stanie przed medalową szansą. O godzinie 9 rozpoczną się bowiem kwalifikacje snowboardowego slalomu giganta równoległego, w których wystartuje polska nadzieja Aleksandra Król-Walas. W tym sezonie trzykrotnie stawała na podium zawodów Pucharu Świata i jest zaliczana do światowej czołówki.
- biathlon
- godz. 14.05 sztafeta 4x6 km MIX (Konrad Badacz, Jan Guńka, Kamila Żuk, Natalia Sidorowicz)
- biegi narciarskie
- godz. 12.30 bieg łączony 10+10 km M (Sebastian Bryja, Dominik Bury)
- saneczkarstwo
- godz. 17.00 jedynki M, 3. ślizg (Mateusz Sochowicz)
- godz. 18.34 jedynki M, 4. ślizg
- snowboard
- godz. 9.00 slalom gigant równoległy K, kwalifikacje (Maria Bukowska-Chyc, Aleksandra Król-Walas)
- godz. 9.30 slalom gigant równoległy M, kwalifikacje (Oskar Kwiatkowski, Michał Nowaczyk)
- godz. 13.00 slalom gigant równoległy K, 1/8 finału
- godz. 13.24 slalom gigant równoległy M, 1/8 finału
- godz. 13.48 slalom gigant równoległy K, ćwierćfinały
- godz. 14.00 slalom gigant równoległy M, ćwierćfinały
- godz. 14.12 slalom gigant równoległy K, półfinały
- godz. 14.19 slalom gigant równoległy M, półfinały
- godz. 14.26 slalom gigant równoległy K, o brązowy medal
- godz. 14.29 slalom gigant równoległy K, finał
- godz. 14.36 slalom gigant równoległy M, o brązowy medal
- godz. 14.39 slalom gigant równoległy M, finał
Program wydarzeń olimpijskich - 8 lutego, niedziela (8 finałów)
- narciarstwo alpejskie
- godz. 11.30 zjazd K
- biegi narciarskie
- 12.30 bieg łączony 10+10 km M
- biathlon
- godz. 14.05 sztafeta 4x6 km MIX
- snowboard
- godz. 14.29 slalom gigant równoległy K, finał
- godz. 14.39 slalom gigant równoległy M, finał
- łyżwiarstwo szybkie
- godz. 16.00 5000 m M
- saneczkarstwo
- godz. 18.34 jedynki M, 4. ślizg
- łyżwiarstwo figurowe
- godz. 21.55 zawody drużynowe: soliści, program dowolny
Program wydarzeń olimpijskich - 8 lutego, niedziela (pozostałe konkurencje)
- curling
- godz. 10.05 faza grupowa MIX
- godz. 14.35 faza grupowa MIX
- godz. 19.05 faza grupowa MIX
- hokej na lodzie
- godz. 16.40 kobiety, grupa B: Francja - Szwecja
- godz. 21.10 kobiety, grupa A: Czechy - Finlandia
- łyżwiarstwo figurowe
- godz. 19.30 zawody drużynowe: pary sportowe, program dowolny
- godz. 20.45 zawody drużynowe: solistki, program dowolny
- saneczkarstwo
- godz. 17.00 jedynki M, 3. ślizg
- snowboard
- godz. 9.00 slalom gigant równoległy K, kwalifikacje
- godz. 9.30 slalom gigant równoległy M, kwalifikacje
- godz. 13.00 slalom gigant równoległy K, 1/8 finału
- godz. 13.24 slalom gigant równoległy M, 1/8 finału
- godz. 13.48 slalom gigant równoległy K, ćwierćfinały
- godz. 14.00 slalom gigant równoległy M, ćwierćfinały
- godz. 14.12 slalom gigant równoległy K, półfinały
- godz. 14.19 slalom gigant równoległy M, półfinały
- godz. 14.26 slalom gigant równoległy K, o brązowy medal
- godz. 14.36 slalom gigant równoległy M, o brązowy medal
- godz. 19.30 big air K, kwalifikacje
