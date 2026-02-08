Program startów Polaków w igrzyskach olimpijskich 8 lutego, niedziela

W niedzielę w zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo po raz pierwszy ekipa biało-czerwonych stanie przed medalową szansą. O godzinie 9 rozpoczną się bowiem kwalifikacje snowboardowego slalomu giganta równoległego, w których wystartuje polska nadzieja Aleksandra Król-Walas. W tym sezonie trzykrotnie stawała na podium zawodów Pucharu Świata i jest zaliczana do światowej czołówki.

  • biathlon
  • godz. 14.05 sztafeta 4x6 km MIX (Konrad Badacz, Jan Guńka, Kamila Żuk, Natalia Sidorowicz)
  • biegi narciarskie
  • godz. 12.30 bieg łączony 10+10 km M (Sebastian Bryja, Dominik Bury)
  • saneczkarstwo
  • godz. 17.00 jedynki M, 3. ślizg (Mateusz Sochowicz)
  • godz. 18.34 jedynki M, 4. ślizg
  • snowboard
  • godz. 9.00 slalom gigant równoległy K, kwalifikacje (Maria Bukowska-Chyc, Aleksandra Król-Walas)
  • godz. 9.30 slalom gigant równoległy M, kwalifikacje (Oskar Kwiatkowski, Michał Nowaczyk)
  • godz. 13.00 slalom gigant równoległy K, 1/8 finału
  • godz. 13.24 slalom gigant równoległy M, 1/8 finału
  • godz. 13.48 slalom gigant równoległy K, ćwierćfinały
  • godz. 14.00 slalom gigant równoległy M, ćwierćfinały
  • godz. 14.12 slalom gigant równoległy K, półfinały
  • godz. 14.19 slalom gigant równoległy M, półfinały
  • godz. 14.26 slalom gigant równoległy K, o brązowy medal
  • godz. 14.29 slalom gigant równoległy K, finał
  • godz. 14.36 slalom gigant równoległy M, o brązowy medal
  • godz. 14.39 slalom gigant równoległy M, finał

Program wydarzeń olimpijskich - 8 lutego, niedziela (8 finałów)

  • narciarstwo alpejskie
  • godz. 11.30 zjazd K
  • biegi narciarskie
  • biathlon
  • snowboard
  • łyżwiarstwo szybkie
  • godz. 16.00 5000 m M
  • saneczkarstwo
  • łyżwiarstwo figurowe
  • godz. 21.55 zawody drużynowe: soliści, program dowolny

Program wydarzeń olimpijskich - 8 lutego, niedziela (pozostałe konkurencje)

  • curling
  • godz. 10.05 faza grupowa MIX
  • godz. 14.35 faza grupowa MIX
  • godz. 19.05 faza grupowa MIX
  • hokej na lodzie
  • godz. 16.40 kobiety, grupa B: Francja - Szwecja
  • godz. 21.10 kobiety, grupa A: Czechy - Finlandia
  • łyżwiarstwo figurowe
  • godz. 19.30 zawody drużynowe: pary sportowe, program dowolny
  • godz. 20.45 zawody drużynowe: solistki, program dowolny
  • saneczkarstwo
  • snowboard
  • godz. 19.30 big air K, kwalifikacje