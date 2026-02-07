Efektowne wejście biało-czerwonych. Polscy sportowcy skradli show na ceremonii otwarcia igrzysk
dzisiaj, 62 minut temu
Olimpijski znicz zapłonął we Włoszech. Zimowe igrzyska Mediolan-Cortina d'ampezzo 2026 oficjalnie rozpoczęła ceremonia otwarcia. Tradycyjną defiladę zorganizowano w pomysłowy sposób. Sportowcy maszerowali tam, gdzie będą startować. Polacy wzięli więc udział w paradzie we wszystkich czterech miejscach. Trzeba przyznać, że biało-czerwoni zaprezentowali się efektownie. Mieli mocne wejście. Oby na sportowych arenach wypadli równie efektywnie.
1/12 Na San Siro biało-czerwoną flagę niosła panczenistka Natalia Czerwonka, natomiast w Predazzo ten zaszczyt przypadł trzykrotnemu mistrzowi olimpijskiemu w skokach narciarskich, kończącemu karierę Kamilowi Stochowi
