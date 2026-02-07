Program startów Polaków w igrzyskach olimpijskich 7 lutego, sobota

Jako pierwsi z biało-czerwonych na olimpijskich arenach w sobotę zaprezentują się Aleksandra Kołodziej, Izabela Marcisz, Eliza Rucka-Michałek i Monika Skinder. Nasi biegacze narciarscy wezmą udział w biegu łączonym 10+10 km.

Na koniec dnia emocjonować będziemy się rywalizacją na skoczni normlanej. Pola Bełtowska i Anna Twardosz do faworytek nie należą, ale tym mocniej będziemy za nasze dziewczyny trzymać kciuki.

  • biegi narciarskie
  • godz. 13.00 bieg łączony 10+10 km K (Aleksandra Kołodziej, Izabela Marcisz, Eliza Rucka-Michałek, Monika Skinder)
  • łyżwiarstwo figurowe
  • godz. 19.45 zawody drużynowe: soliści, program krótki (Władimir Samojłow)
  • godz. 22.05 zawody drużynowe: pary taneczne, taniec dowolny
  • saneczkarstwo
  • godz. 17.00 jedynki M, 1. ślizg (Mateusz Sochowicz)
  • godz. 18.32 jedynki M, 2. ślizg
  • skoki narciarskie
  • godz. 18.45 skocznia normalna K, 1. seria konkursowa (Pola Bełtowska, Anna Twardosz)
  • godz. 19.57 skocznia normalna K, 2. seria konkursowa

Program wydarzeń olimpijskich - 7 lutego, sobota (5 finałów)

Już dziś na igrzyskach Mediolan Cortinia d’Ampezzo odbędą się pierwsze finały. Zobacz, o której i w jakich konkurencjach rozegra się walka o medale.

  • biegi narciarskie
  • godz. 13.00 bieg łączony 10+10 km K
  • łyżwiarstwo szybkie
  • godz. 16.00 3000 m K
  • narciarstwo alpejskie
  • godz. 11.30 zjazd M
  • skoki narciarskie
  • godz. 19.57 skocznia normalna K, 2. seria konkursowa
  • snowboard
  • godz. 19.30 Big Air M

Program wydarzeń olimpijskich - 7 lutego, sobota (pozostałe konkurencje)

  • curling
  • godz. 10.05 faza grupowa MIX
  • godz. 14.35 faza grupowa MIX
  • godz. 19.05 faza grupowa MIX
  • hokej na lodzie
  • godz. 12.10 kobiety, grupa B: Niemcy - Japonia
  • godz. 14.40 kobiety, grupa B: Szwecja - Włochy
  • godz. 16.40 kobiety, grupa A: USA - Finlandia
  • godz. 21.10 kobiety, grupa A: Szwajcaria - Kanada
  • łyżwiarstwo figurowe
  • godz. 19.45 zawody drużynowe: soliści, program krótki
  • godz. 22.05 zawody drużynowe: pary taneczne, taniec dowolny
  • narciarstwo dowolne
  • godz. 10.30 slopestyle K, kwalifikacje
  • godz. 14.00 slopestyle M, kwalifikacje
  • saneczkarstwo
  • godz. 17.00 jedynki M, 1. ślizg
  • godz. 18.32 jedynki M, 2. ślizg
  • skoki narciarskie
  • godz. 18.45 skocznia normalna K, 1. seria konkursowa