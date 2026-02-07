Program startów Polaków w igrzyskach olimpijskich 7 lutego, sobota

Jako pierwsi z biało-czerwonych na olimpijskich arenach w sobotę zaprezentują się Aleksandra Kołodziej, Izabela Marcisz, Eliza Rucka-Michałek i Monika Skinder. Nasi biegacze narciarscy wezmą udział w biegu łączonym 10+10 km.

Na koniec dnia emocjonować będziemy się rywalizacją na skoczni normlanej. Pola Bełtowska i Anna Twardosz do faworytek nie należą, ale tym mocniej będziemy za nasze dziewczyny trzymać kciuki.

biegi narciarskie

godz. 13.00 bieg łączony 10+10 km K (Aleksandra Kołodziej, Izabela Marcisz, Eliza Rucka-Michałek, Monika Skinder)

łyżwiarstwo figurowe

godz. 19.45 zawody drużynowe: soliści, program krótki (Władimir Samojłow)

godz. 22.05 zawody drużynowe: pary taneczne, taniec dowolny

saneczkarstwo

godz. 17.00 jedynki M, 1. ślizg (Mateusz Sochowicz)

godz. 18.32 jedynki M, 2. ślizg

skoki narciarskie

godz. 18.45 skocznia normalna K, 1. seria konkursowa (Pola Bełtowska, Anna Twardosz)

godz. 19.57 skocznia normalna K, 2. seria konkursowa

Program wydarzeń olimpijskich - 7 lutego, sobota (5 finałów)

Już dziś na igrzyskach Mediolan Cortinia d’Ampezzo odbędą się pierwsze finały. Zobacz, o której i w jakich konkurencjach rozegra się walka o medale.

łyżwiarstwo szybkie

godz. 16.00 3000 m K

narciarstwo alpejskie

godz. 11.30 zjazd M

snowboard

godz. 19.30 Big Air M

Program wydarzeń olimpijskich - 7 lutego, sobota (pozostałe konkurencje)