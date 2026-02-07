Ceremonia otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026 Mediolan Cortinia d’Ampezzo już za nami. Oficjalnie rozpoczęła się walka o medale. Już dziś, w sobotę 7 lutego odbędą się pierwsze finały. Wieczorem poznamy mistrzynię olimpijską w skokach narciarskich. Na ten dzień zaplanowane są również starty Polaków. Zobacz program zawodów.
Program startów Polaków w igrzyskach olimpijskich 7 lutego, sobota
Jako pierwsi z biało-czerwonych na olimpijskich arenach w sobotę zaprezentują się Aleksandra Kołodziej, Izabela Marcisz, Eliza Rucka-Michałek i Monika Skinder. Nasi biegacze narciarscy wezmą udział w biegu łączonym 10+10 km.
Na koniec dnia emocjonować będziemy się rywalizacją na skoczni normlanej. Pola Bełtowska i Anna Twardosz do faworytek nie należą, ale tym mocniej będziemy za nasze dziewczyny trzymać kciuki.
- biegi narciarskie
- godz. 13.00 bieg łączony 10+10 km K (Aleksandra Kołodziej, Izabela Marcisz, Eliza Rucka-Michałek, Monika Skinder)
- łyżwiarstwo figurowe
- godz. 19.45 zawody drużynowe: soliści, program krótki (Władimir Samojłow)
- godz. 22.05 zawody drużynowe: pary taneczne, taniec dowolny
- saneczkarstwo
- godz. 17.00 jedynki M, 1. ślizg (Mateusz Sochowicz)
- godz. 18.32 jedynki M, 2. ślizg
- skoki narciarskie
- godz. 18.45 skocznia normalna K, 1. seria konkursowa (Pola Bełtowska, Anna Twardosz)
- godz. 19.57 skocznia normalna K, 2. seria konkursowa
Program wydarzeń olimpijskich - 7 lutego, sobota (5 finałów)
Już dziś na igrzyskach Mediolan Cortinia d’Ampezzo odbędą się pierwsze finały. Zobacz, o której i w jakich konkurencjach rozegra się walka o medale.
- biegi narciarskie
- godz. 13.00 bieg łączony 10+10 km K
- łyżwiarstwo szybkie
- godz. 16.00 3000 m K
- narciarstwo alpejskie
- godz. 11.30 zjazd M
- skoki narciarskie
- godz. 19.57 skocznia normalna K, 2. seria konkursowa
- snowboard
- godz. 19.30 Big Air M
Program wydarzeń olimpijskich - 7 lutego, sobota (pozostałe konkurencje)
- curling
- godz. 10.05 faza grupowa MIX
- godz. 14.35 faza grupowa MIX
- godz. 19.05 faza grupowa MIX
- hokej na lodzie
- godz. 12.10 kobiety, grupa B: Niemcy - Japonia
- godz. 14.40 kobiety, grupa B: Szwecja - Włochy
- godz. 16.40 kobiety, grupa A: USA - Finlandia
- godz. 21.10 kobiety, grupa A: Szwajcaria - Kanada
- łyżwiarstwo figurowe
- godz. 19.45 zawody drużynowe: soliści, program krótki
- godz. 22.05 zawody drużynowe: pary taneczne, taniec dowolny
- narciarstwo dowolne
- godz. 10.30 slopestyle K, kwalifikacje
- godz. 14.00 slopestyle M, kwalifikacje
- saneczkarstwo
- godz. 17.00 jedynki M, 1. ślizg
- godz. 18.32 jedynki M, 2. ślizg
- skoki narciarskie
- godz. 18.45 skocznia normalna K, 1. seria konkursowa
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Newsletter
Drukuj
Skopiuj link
Dalszy ciąg materiału pod wideo
Reklama
Reklama
Reklama