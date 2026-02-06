Prezydent Polski i wiceprezydent USA na trybunach

Spektakl będzie celebrował włoską historię, kulturę i tożsamość w nowoczesnym i żartobliwym tonie. Podczas podróży przez włoską historię zostaną wspomniane wybitne postaci, w tym człowiek renesansu Leonardo da Vinci i podróżnik Krzysztof Kolumb.

Reklama

Muzyka będzie kluczowym elementem ceremonii. Andrea Bocelli, Mariah Carey, Laura Pausini i włoski raper Ghali to jedni z artystów, którzy wystąpią na słynnym piłkarskim obiekcie. Na trybunach zasiądą dziesiątki głów państw i inni ważni politycy, w tym prezydent RP Karol Nawrocki, wiceprezydent USA J.D. Vance czy amerykański sekretarz stanu Marco Rubio.

We Włoszech zapłoną dwa znicze olimpijskie

Tradycyjna parada sportowców odbędzie się w niespotykanej dotychczas formie. Delegacje zostaną podzielone, aby sportowcy, którzy będą rywalizować w Alpach, nie musieli dojeżdżać do Mediolanu. Chorążymi reprezentacji Polski będą skoczek narciarski Kamil Stoch - w Predazzo i panczenistka Natalia Czerwonka - na San Siro.

Po raz pierwszy w historii igrzysk jednocześnie zapalą się dwa znicze – jeden przy Arco della Pace (Łuku Pokoju) w Mediolanie, a drugi na Piazza Dibona w Cortinie d’Ampezzo. Faworytami włoskich mediów do dokonania tego są miejscowi mistrzowie olimpijscy w narciarstwie alpejskim - Alberto Tomba i Deborah Compagnoni.

Reklama

Na najlepszych czeka 116 kompletów medali

Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan Cortina d'Ampezzo potrwają do 22 lutego. Łącznie rozdanych zostanie łącznie 116 kompletów medali w 16 dyscyplinach. Licząca 60 sportowców (w tym rezerwową bobsleistkę Marikę Zandecką) reprezentacja Polski wystartuje w 12 z nich. Biało-czerwonych zabraknie tylko w curlingu, hokeju na lodzie, narciarstwie dowolnym i skeletonie.