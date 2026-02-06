Tomasiak tylko raz poza pierwszą dziesiątką
W czwartek przeprowadzono trzy serie treningowe. Pierwszą wygrał Austriak Stefan Kraft (103 m), drugą - Niemiec Felix Hoffmann (102,5 m), a trzecią - Norweg Kristoffer Eriksen Sundal (102 m).
Tomasiak zajął kolejno siódme, jedenaste, i dziewiąte miejsce. Uzyskał 97 m, 100,5 m i 98,5 m. Wąsek był 12., 10. i 22. Osiągnął 97,5 m, 99 m i 99,5 m. Natomiast Stoch był 29., 24. i 28. Trzykrotny mistrz olimpijski skoczył 94,5 m, 92 m i 94,5 m.
Na starcie nie pojawili się Słoweńcy, w tym lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata - Domen Prevc. W czwartkowym treningu nie uczestniczyli też Włosi i Estończyk Artti Aigro.
Podczas igrzysk nie będzie kwalifikacji
Wśród kobiet dwie serie treningowe wygrała Słowenka Nika Prevc, a jedną Austriaczka Lisa Eder. Twardosz plasowała się w drugiej i trzeciej dziesiątce, a Bełtowska była pod koniec stawki.
Podczas igrzysk nie będą rozgrywane kwalifikacje, gdyż w zawodach uczestniczy po 50 mężczyzn i kobiet.
Już w sobotę odbędzie się konkurs kobiet na skoczni normalnej. Na poniedziałek zaplanowano rywalizację mężczyzn, natomiast na wtorek konkurs mikstów. Trzy kolejne konkursy: indywidualne kobiet i mężczyzn oraz duetów odbędą się na dużym obiekcie.
