W piątek o godzinie 20.00 na stadionie San Siro w Mediolanie rozpocznie się główna ceremonia otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich we Włoszech. Na ten dzień zaplanowane są również pierwsze starty Polaków - w drużynowej rywalizacji w łyżwiarstwie figurowym.
Program wydarzeń olimpijskich - 6 lutego, piątek
- curling
- godz. 10.05 faza grupowa MIX
- godz. 14.35 faza grupowa MIX
- hokej na lodzie
- godz. 12.10 kobiety, grupa B: Francja - Japonia
- godz. 14.40 kobiety, grupa A: Czechy - Szwajcaria
- łyżwiarstwo figurowe
- godz. 9.55 zawody drużynowe: pary taneczne, taniec rytmiczny
- godz. 11.35 zawody drużynowe: pary sportowe, program krótki
- godz. 13.35 zawody drużynowe: solistki, program krótki
- CEREMONIA OTWARCIA godz. - 20.00
Program startów Polaków w igrzyskach w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo
- łyżwiarstwo figurowe
- godz. 9.55 zawody drużynowe: pary taneczne, taniec rytmiczny (Sofija Dowhal, Wiktor Kulesza)
- 11.35 zawody drużynowe: pary sportowe, program krótki (Julia Szczecinina, Michał Woźniak)
- 13.35 zawody drużynowe: solistki, program krótki (Jekaterina Kurakowa)
