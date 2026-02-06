Program wydarzeń olimpijskich - 6 lutego, piątek

  • curling
  • godz. 10.05 faza grupowa MIX
  • godz. 14.35 faza grupowa MIX
  • hokej na lodzie
  • godz. 12.10 kobiety, grupa B: Francja - Japonia
  • godz. 14.40 kobiety, grupa A: Czechy - Szwajcaria
  • łyżwiarstwo figurowe
  • godz. 9.55 zawody drużynowe: pary taneczne, taniec rytmiczny
  • godz. 11.35 zawody drużynowe: pary sportowe, program krótki
  • godz. 13.35 zawody drużynowe: solistki, program krótki
  • CEREMONIA OTWARCIA godz. - 20.00

Program startów Polaków w igrzyskach w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo

  • łyżwiarstwo figurowe
  • godz. 9.55 zawody drużynowe: pary taneczne, taniec rytmiczny (Sofija Dowhal, Wiktor Kulesza)
  • 11.35 zawody drużynowe: pary sportowe, program krótki (Julia Szczecinina, Michał Woźniak)
  • 13.35 zawody drużynowe: solistki, program krótki (Jekaterina Kurakowa)