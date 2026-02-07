Szwajcarce zabrakło 0,16 punktu

Hoefflin podczas wybicia odpięła się narta i nie była w stanie poprawnie wylądować. 35-latka otrzymała niską notę, która praktycznie do jednej próby ograniczyła jej szanse na znalezienie się w finałowej "12". Ostatecznie do kwalifikacji zabrakło jej 0,16 punktu.

Miałam pecha. Zgubiłam nartę w pierwszym przejeździe, co bardzo utrudniło mi zadanie - powiedziała złota medalistka z 2018 roku, która nie doznała żadnych obrażeń.

To nie pierwszy raz, gdy Hoefflin odpięła się narta

Mam wrażenie, że to nie była moja wina dodała i przypomniała, że taka sytuacja przydarzyła się jej po raz drugi. Nie wiem, co robić, chyba coś jest nie tak z moimi wiązaniami. Zmieniłam narty przed drugą próbą, ale nie da się ukryć, że jestem bardzo rozczarowana - podsumowała Hoefflin.

Narciarski slopestyle polega na wykonywaniu różnych ewolucji na nartach podczas pokonywania toru, na którym znajdują się skocznie i przeszkody.