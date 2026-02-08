Vonn przekoziołkowała po stoku

41-latka na trasę zjazdu ruszyła jako 13. zawodniczka. Amerykanka upadła na początku trasy. Z dużą prędkością bezwładnie przekoziołkowała po stoku. Na pomoc narciarce od razu ruszyły służby medyczne. Vonn przez kilkanaście minut była opatrywana przez ratowników. Następnie została zabrana przez helikopter do szpitala.

Vonn startowała z ortezą na kolanie

Vonn wystartowała w niedzielę, mimo że 30 stycznia w szwajcarskiej Crans-Montanie doznała zerwania więzadła krzyżowego przedniego w kolanie wskutek upadku podczas zawodów Pucharu Świata. Nieźle radziła sobie podczas treningów w Cortinie d'Ampezzo, startując z ortezą na kolanie.

Vonn wróciła po sześcioletniej przerwie

Vonn jest jedną z najbardziej utytułowanych alpejek w historii. Czterokrotnie zdobywała Puchar Świata. Do rywalizacji powróciła w ubiegłym sezonie po sześcioletniej przerwie. Jej celem był medal igrzysk we Włoszech. Jedyne olimpijskie złoto wywalczyła w 2010 roku w Vancouver, wygrywając zjazd.

Rodaczka Vonn mistrzynią olimpijską

Mistrzynią olimpijską została 30-letnia Johnson. Amerykankę można uznać za specjalistkę od wielkich zawodów, bowiem jeszcze nigdy nie wygrała zawodów Pucharu Świata, ale jest za to aktualną mistrzynią świata w tej konkurencji. Zaledwie o 0,04 s wyprzedziła 22-letnią Aicher, która jest bardzo wszechstronną alpejką. Niemka w tym sezonie pięciokrotnie stawała na podium zawodów PŚ - począwszy od slalomu, a kończąc na zjeździe.

Goggia straciła do Johnson 0,59 s. Włoszka zdobyła swój trzeci medal olimpijski w zjeździe. Wcześniej miała złoty z Pjongczangu w 2018 roku i srebrny z Pekinu z 2022.