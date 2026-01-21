Biathlonistka nie miała szans na starty w barwach Norwegii

Bunemann de Besche szans na starty w barwach Norwegii miała praktycznie zerowe. Zawodniczka świetnie zdawała sobie z tego sprawę i sama to przyznała. Dlatego zdecydowała się na reprezentowanie Danii.

Wszyscy wiedzą, jak ciężko jest się dostać do reprezentacji Norwegii i jaka w niej panuje konkurencja, więc moje marzenie o zostaniu olimpijką nigdy by się nie spełniło. Jest to nieco surrealistyczne, ale dla mnie bardzo ważne - czuję się zarówno Norweżką, jak i Dunką - wyjaśniła powody zmiany kraju 25-letnia biathlonistka.

Rodzice Norweżki są Duńczykami

Bunemann de Besche mogła zmienić narodowe barwy, ponieważ jej rodzice są Duńczykami i - mieszkając w Norwegii - posiadają podwójne obywatelstwo. Zawodniczka zgłosiła zmianę reprezentacji do Międzynarodowej Unii Biathlonu w ubiegłym roku i już oficjalnie jako Dunka zadebiutowała w ubiegłym tygodniu w zawodach Pucharu Świata w Ruhpolding, gdzie w sprincie zajęła 78. miejsce.