Obecność Wąska sporym zaskoczeniem

W kadrze skoczków narciarskich znajdą się 19-letni Kacper Tomasiak, trzykrotny mistrz olimpijski Kamil Stoch, który po tym sezonie kończy karierę oraz Paweł Wąsek, a także Anna Twardosz i Pola Bełtowska. Obecność Wąska jest sporym zaskoczeniem, gdyż opuścił konkursy Pucharu Świata w japońskim Sapporo w zeszły weekend oraz nie został powołany na trwające mistrzostwa świata w lotach narciarskich w niemieckim Oberstdorfie.

Powołania nie otrzymał Dawid Kubacki, który cztery lata temu w Pekinie zdobył brązowy medal olimpijski na skoczni normalnej. Do Włoch nie pojedzie też 39-letni Piotr Żyła, który był w reprezentacji Polski na igrzyskach w Soczi (2014), Pjongczangu (2018) i Pekinie (2022).

Gąsienica-Daniel zapowiada walkę o podium

W narciarstwie alpejskim wystąpią Maryna Gąsienica-Daniel, Nikola Komorowska i Piotr Habdas. Gąsienica-Daniel specjalizuje się w slalomie gigancie. We wtorek we włoskim Kronplatz oraz 27 grudnia w austriackim Semmering zajęła piąte miejsce i zapowiada, że przy sprzyjających okolicznościach w Cortinie d'Ampezzo może powalczyć o podium.

Reprezentantami Polski w snowboardzie alpejskim będą Maria Bukowska-Chyc, Aleksandra Król-Walas, Oskar Kwiatkowski i Michał Nowaczyk. Król-Walas jest ostatnio w dobrej formie. Była trzecia w slalomie równoległym w austriackim Bad Gastain oraz zajęła drugie miejsce w gigancie równoległym w bułgarskim Bansku.

W tych dyscyplinach Polacy bez szans na medale

W biegach narciarskich zaprezentują się Aleksandra Kołodziej, Izabela Marcisz, Eliza Rucka-Michałek, Monika Skinder, Sebastian Bryja, Dominik Bury i Maciej Staręga. W kombinacji norweskiej wystąpią Kacper Jarząbek i Miłosz Krzempek. W tych dyscyplinach sportu Polacy nie mają realnych szans na medale.