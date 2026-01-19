Tomasiak już wzbogacił się o 220 tys. zł
Najlepszy z Polaków w finansowej karuzeli PŚ jest niezmiennie w tym sezonie Kacper Tomasiak, który plasuje się na 12. miejscu z kwotą ponad 53 tys. euro (około 220 tys. zł). 18-latek w drugim konkursie w Sapporo był najlepszym z biało-czerwonych i zajął 12. lokatę.
Zwycięzca klasyfikacji generalnej PŚ i lider płac w minionym sezonie Austriak Daniel Tschofenig jest na liście zarobków dopiero szósty (102 750 euro).
FIS pierwszy raz w historii płaci w euro
Po raz pierwszy w historii FIS nagrody finansowe wypłaca nie we frankach szwajcarskich, lecz w euro. Za pierwsze miejsce w konkursie indywidualnym płaci się 15 tys. euro, a za zwycięstwo w kwalifikacjach - 3175 euro. Nagrodę finansową otrzymuje każdy skoczek, który wystąpił w drugiej serii. Za 30. pozycję jest to 500 euro. Za pierwsze miejsce w konkursie drużynowym oraz mikstów każdy z uczestników dostaje 8500 euro.
Oficjalne premie nie są jedynymi dochodami skoczków narciarskich. Zawodnicy ze światowej czołówki mają podpisane prywatne kontrakty sponsorskie i reklamowe, których wysokość jest objęta tajemnicą.
- Lista płac PŚ w skokach narciarskich po 20 z 37 zawodów (kwoty w euro i złotych)
- 1. Domen Prevc (Słowenia) 331 275 (1 391 400)
- 2. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 146 950 (617 200)
- 3. Jan Hoerl (Austria) 121 850 (511 800)
- ........................................................
- 12. Kacper Tomasiak (Polska) 53 300 (223 900)
- .......................................................
- 25. Kamil Stoch (Polska) 21 575 (91 400)
- 28. Dawid Kubacki (Polska) 15 850 (66 600)
- 32. Piotr Żyła (Polska) 13 200 (55 400)
- 34. Maciej Kot (Polska) 11 250 (47 250)
- 38. Paweł Wąsek (Polska) 8 350 (35 000)
- 72. Klemens Joniak (Polska) 500 (2 100)
