Kacper Tomasiak, Maciej Kot, Dawid Kubacki i Aleksander Zniszczoł awansowali do sobotniego konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w Sapporo. Z piątki biało-czerwonych nie powiodło się tylko Klemensowi Joniakowi, który zajął 51. miejsce. Kwalifikacje wygrał Japończyk Ryoyu Kobayashi.
Kobayashi lepszy od lidera Pucharu Świata
Najlepiej z Polaków spisał się Tomasiak, który uzyskał 123 m i zajął 16. miejsce. Kobayashi skoczył 139 m. Drugi był prowadzący w klasyfikacji generalnej Słoweniec Domen Prevc, który uzyskał 135,5 m.
Joniak może mówić o pechu
Kubacki (116,5 m) był 23., Kot (124 m) - 27., a Zniszczoł (117 m) - 47. Joniak (116,5 m) może mówić o pechu, bo był pierwszym "pod kreską", a do awansu zabrakło mu... 0,1 punktu.
Sobotni konkurs zaplanowano na godzinę 7.15 czasu polskiego.
