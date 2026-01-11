Tomasiak najlepszy z Polaków w Zakopanem

W niedzielę w Zakopanem triumfował Słoweniec Anze Lanisek. Drugi był Austriak Jan Hoerl, a trzeci jego rodak Manuel Fettner. Na 27. pozycji został sklasyfikowany lider PŚ Słoweniec Domen Prevc.

Najlepiej z biało-czerwonych spisał się Kacper Tomasiak, który zajął 11. miejsce. Maciej Kot 18., a Paweł Wąsek 23. Dawid Kubacki i Stoch odpadli z rywalizacji już po pierwszej serii. Pierwszy z naszych mistrzów ukończył zawody na 36. pozycji, a drugi był 42.

Stoch nie leci do Sapporo

Po zakończeniu konkursu na skoczni w Zakopanem ogłoszono, że Stoch nie wystąpi w kolejny weekend w zawodach Pucharu Świata w Sapporo. W tym czasie nasz utytułowany skoczek będzie odpoczywał przed zbliżającymi się Zimowymi Igrzyskami Olimpijskimi.

Dyspozycja idzie do góry. Szkoda, że nie mogliśmy tego udowodnić właśnie tu w Zakopanem. No ale wszyscy widzieliśmy, w jakich warunkach trzeba było skakać. Co do Kamila to, że zostaje, jest decyzją jego i Michala Doleżala, natomiast nasz sztab zdecydował, że do Japonii lecą Kacper, Maciek i Dawid. W Sapporo po Pucharze Kontynentalnym zostaną Olek Zniszczoł i Klemens Joniak - wyliczał trener naszej kadry. Maciej Maciusiak dodając, że skład na mistrzostwa świata w lotach poda po startach w Japonii.