Prevc najdalej wylądował w Planicy
Prevc po raz pierwszy w karierze zdobył nagrodę Skok Roku. Słoweniec po zsumowaniu wszystkich odległości okazało się, że Prevc, startując we wszystkich konkursach (w jednym, w Willingen, nie awansował do finałowej serii) uzyskał 8580,5 m. Najdalej skoczył w Planicy – 254,5 m, a najkrócej w Falun – 92 m.
Drugie miejsce zajął Austriak Daniel Tschofenig, który miał wynik gorszy od Prevca o 166,5 m. Trzecie miejsce wywalczył Austriak Jan Hoerl, tracąc 185,5 m do Prevca. Najlepszy z reprezentantów Polski Paweł Wąsek zajął dziesiąte miejsce.
Polski poseł pomysłodawcą nagrody Skok Roku
W 2025 roku w indywidualnych konkursach Pucharu Świata w skokach narciarskich wystąpiło 104 zawodników. Suma długości ich wszystkich skoków wynosi 310 447,5 m.
Nagroda przyznawana jest od 2002 roku. Jej pomysłodawcą jest dziennikarz sportowy, obecnie poseł na Sejm, Tomasz Zimoch.
- Czołowa "10" nagrody Skok Roku 2025
- 1. Domen Prevc (Słowenia) 8580,5 m
- 2. Daniel Tschofenig (Austria) 8414,0
- 3. Jan Hoerl (Austria) 8395,0
- 4. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 8029,0
- Ren Nikaido (Japonia) 8029,0
- 6. Gregor Deschwanden (Szwajcaria) 7805,0
- 7. Stefan Kraft (Austria) 7641,0
- 8. Anže Lanisek (Słowenia) 7595,5
- 9. Naomi Nakamura (Japonia) 7233,5
- 10. Paweł Wąsek (Polska) 7222,5
- ...
- 26. Kamil Stoch 5198,5
- 31. Piotr Żyła 4698,0
- 32. Dawid Kubacki 4595,5
- 37. Aleksander Zniszczoł 4238,0
- 41. Jakub Wolny 3102,0
- 44. Kacper Tomasiak 2734,5
- 50. Maciej Kot 2223,5
- 95. Kacper Juroszek 223,0
- 100. Klemens Joniak 119,0
- Laureaci nagrody Skok Roku
- 2002 – Andreas Widhoelzl (Austria)
- 2003 – Roar Ljoekelsoey (Norwegia)
- 2004 – Janne Ahonen (Finlandia)
- 2005 – Thomas Morgenstern (Austria)
- 2006 – Bjoern Einar Romoeren (Norwegia)
- 2007 – Adam Małysz (Polska)
- 2008 – Thomas Morgenstern
- 2009 – Gregor Schlierenzauer (Austria)
- 2010 – Simon Ammann (Szwajcaria)
- 2011 – Thomas Morgenstern
- 2012 – Richard Freitag (Niemcy)
- 2013 – Peter Prevc (Słowenia)
- 2014 – Peter Prevc
- 2015 - Peter Prevc
- 2016 – Peter Prevc
- 2017 – Kamil Stoch (Polska)
- 2018 - Robert Johansson (Norwegia)
- 2019 - Ryoyu Kobayashi (Japonia)
- 2020 - Dawid Kubacki (Polska)
- 2021 - Robert Johansson
- 2022 - Karl Geiger (Niemcy)
- 2023 - Stefan Kraft (Austria)
- 2024 - Andreas Wellinger (Niemcy)
- 2025 - Domen Prevc (Słowenia)
