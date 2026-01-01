Prevc najdalej wylądował w Planicy

Prevc po raz pierwszy w karierze zdobył nagrodę Skok Roku. Słoweniec po zsumowaniu wszystkich odległości okazało się, że Prevc, startując we wszystkich konkursach (w jednym, w Willingen, nie awansował do finałowej serii) uzyskał 8580,5 m. Najdalej skoczył w Planicy – 254,5 m, a najkrócej w Falun – 92 m.

Drugie miejsce zajął Austriak Daniel Tschofenig, który miał wynik gorszy od Prevca o 166,5 m. Trzecie miejsce wywalczył Austriak Jan Hoerl, tracąc 185,5 m do Prevca. Najlepszy z reprezentantów Polski Paweł Wąsek zajął dziesiąte miejsce.

Polski poseł pomysłodawcą nagrody Skok Roku

W 2025 roku w indywidualnych konkursach Pucharu Świata w skokach narciarskich wystąpiło 104 zawodników. Suma długości ich wszystkich skoków wynosi 310 447,5 m.

Nagroda przyznawana jest od 2002 roku. Jej pomysłodawcą jest dziennikarz sportowy, obecnie poseł na Sejm, Tomasz Zimoch.

Czołowa "10" nagrody Skok Roku 2025

1. Domen Prevc (Słowenia) 8580,5 m

2. Daniel Tschofenig (Austria) 8414,0

3. Jan Hoerl (Austria) 8395,0

4. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 8029,0

Ren Nikaido (Japonia) 8029,0

6. Gregor Deschwanden (Szwajcaria) 7805,0

7. Stefan Kraft (Austria) 7641,0

8. Anže Lanisek (Słowenia) 7595,5

9. Naomi Nakamura (Japonia) 7233,5

10. Paweł Wąsek (Polska) 7222,5

...

26. Kamil Stoch 5198,5

31. Piotr Żyła 4698,0

32. Dawid Kubacki 4595,5

37. Aleksander Zniszczoł 4238,0

41. Jakub Wolny 3102,0

44. Kacper Tomasiak 2734,5

50. Maciej Kot 2223,5

95. Kacper Juroszek 223,0

100. Klemens Joniak 119,0