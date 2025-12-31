Żyła dopiero na 53. miejscu

Stoch skoczył 136 m, co dało mu 136,1 pkt. Tomasiak uzyskał 136 m i 134,1 pkt, Kot - 130 m i 127,8 pkt, a Wąsek - 123 m i 116,1 pkt. Do konkursu nie awansował Żyła, który skoczył 120 m i znalazł się na 53. pozycji.

Lider wygrał kwalifikacje w Garmisch-Partenkirchen

Zwycięzcą kwalifikacji został Prevc. Słoweniec, który po konkursie w Oberstdorf jest liderem Turnieju Czterech Skoczni ze skróconego rozbiegu skoczył 139,5 m i zdobył 150,6 pkt. Drugi był Jan Hoerl z Austrii - 138 m. Stephan Embacher zajął trzecie miejsce. Austriak uzyskał 145,5 m i o pół metra poprawił ubiegłoroczny rekord skoczni swojego rodaka Michaela Hayboecka.

Kot i Wąsek trafili na Norwegów

Pierwsza seria konkursu odbędzie się w systemie KO. 25 par zostało wyłonionych na podstawie wyników kwalifikacji. Stoch zmierzy się z Ukraińcem Jewhenem Marusiakiem. Rywalem Tomasiaka będzie doświadczony Szwajcar Simon Ammann, Kota - Norweg Marius Lindvik, a Wąska - Norweg Johann Andre Forfang. Noworoczny konkurs na Grosse Olympiaschanze rozpocznie się o godzinie 14.