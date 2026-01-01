Kacper Tomasiak zajął ósme miejsce w drugim konkursie narciarskiego Turnieju Czterech Skoczni w niemieckim Garmisch-Partenkirchen. Zwyciężył lider klasyfikacji generalnej TCS oraz Pucharu Świata Słoweniec Domen Prevc.
Pozostałe miejsca na podium zajęli Austriacy - Jan Hoerl i Stephan Embacher.
W finale wystąpiło jeszcze dwóch Polaków. Kamil Stoch był 20., a Maciej Kot 23.
Po pierwszej serii odpadł 35. Paweł Wąsek.
