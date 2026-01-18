Lider Pucharu Świata powiększył przewagę

Prevc, który odniósł dziewiąte pucharowe zwycięstwo w sezonie i 18. w karierze, umocnił się na pozycji lidera klasyfikacji generalnej cyklu. Drugi Kobayashi traci do prowadzącego 467 punktów.

W niedzielę prowadził już na półmetku z przewagą 5,2 pkt nad Japończykiem. W finale Słoweniec skoczył 136,5 m, czyli o dwa metry bliżej od Kobayashiego i wygrał różnicą 3,5 pkt. Tschofenig stracił do zwycięzcy 11,9 pkt.

Tomasiak awansował o pięć pozycji

Z Polaków po pierwszej serii najlepszy był 13. Dawid Kubacki. W drugiej próbie miał 127,5 m, co spowodowało spadek o dwie pozycje. Tomasiak natomiast uzyskał 134,5 m i przesunął się w górę o pięć pozycji.

Awans z 27. miejsca na 20. zanotował Maciej Kot, a na 30. lokacie uplasował się Klemens Joniak. Po pierwszej serii odpadł 36. Aleksander Zniszczoł.

Teraz nastąpi krótka przerwa w pucharowej rywalizacji. W dniach 23-25 stycznia odbędą się w Oberstdorfie mistrzostwa świata w lotach.

  • Wyniki
  • 1. Domen Prevc (Słowenia) 277,7 pkt (137,5 m/136,5 m)
  • 2. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 274,2 (136,5/138,5)
  • 3. Daniel Tschofenig (Austria) 265,8 (134,5/138,5)
  • 4. Manuel Fettner (Austria) 262,9 (135,5/135,0)
  • 5. Jan Hoerl (Austria) 250,9 (132,0/138,5)
  • 6. Ren Nikaido (Japonia) 248,4 (129,0/138,0)
  • 7. Maximilian Ortner (Austria) 246,8 (132,0/132,0)
  • 8. Stephan Embacher (Austria) 242,6 (129,5/133,5)
  • 9. Philipp Raimund (Niemcy) 239,1 (128,5/134,5)
  • 10. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 238,3 (130,5/130,5)
  • ...
  • 12. Kacper Tomasiak (Polska) 232,6 (124,5/134,5)
  • 15. Dawid Kubacki (Polska) 226,4 (129,5/127,5)
  • 20. Maciej Kot (Polska) 216,5 (119,0/131,5)
  • 30. Klemens Joniak (Polska) 202,7 (122,5/123,0)
  • 36. Aleksander Zniszczoł (Polska) 94,0 (121,0)
  • Klasyfikacja PŚ
  • 1. Domen Prevc (Słowenia) 1414 pkt
  • 2. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 947
  • 3. Ren Nikaido (Japonia) 761
  • 4. Jan Hoerl (Austria) 720
  • 5. Anze Lanisek (Słowenia) 717
  • 6. Daniel Tschofenig (Austria) 697
  • 7. Philipp Raimund (Niemcy) 670
  • 8. Stephan Embacher (Austria) 615
  • 9. Felix Hoffmann (Niemcy) 576
  • 10. Stefan Kraft (Austria) 491
  • ...
  • 12. Kacper Tomasiak (Polska) 342
  • 25. Kamil Stoch (Polska) 148
  • 28. Piotr Żyła (Polska) 96
  • 33. Maciej Kot (Polska) 76
  • 37. Paweł Wąsek (Polska) 54
  • . Dawid Kubacki (Polska) 54
  • 65. Klemens Joniak (Polska) 1
  • Klasyfikacja Pucharu Narodów
  • 1. Austria 3730 pkt
  • 2. Słowenia 2748
  • 3. Japonia 2462
  • 4. Niemcy 1705
  • 5. Norwegia 1362
  • 6. Polska 966