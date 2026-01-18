Lider Pucharu Świata powiększył przewagę
Prevc, który odniósł dziewiąte pucharowe zwycięstwo w sezonie i 18. w karierze, umocnił się na pozycji lidera klasyfikacji generalnej cyklu. Drugi Kobayashi traci do prowadzącego 467 punktów.
W niedzielę prowadził już na półmetku z przewagą 5,2 pkt nad Japończykiem. W finale Słoweniec skoczył 136,5 m, czyli o dwa metry bliżej od Kobayashiego i wygrał różnicą 3,5 pkt. Tschofenig stracił do zwycięzcy 11,9 pkt.
Tomasiak awansował o pięć pozycji
Z Polaków po pierwszej serii najlepszy był 13. Dawid Kubacki. W drugiej próbie miał 127,5 m, co spowodowało spadek o dwie pozycje. Tomasiak natomiast uzyskał 134,5 m i przesunął się w górę o pięć pozycji.
Awans z 27. miejsca na 20. zanotował Maciej Kot, a na 30. lokacie uplasował się Klemens Joniak. Po pierwszej serii odpadł 36. Aleksander Zniszczoł.
Teraz nastąpi krótka przerwa w pucharowej rywalizacji. W dniach 23-25 stycznia odbędą się w Oberstdorfie mistrzostwa świata w lotach.
- Wyniki
- 1. Domen Prevc (Słowenia) 277,7 pkt (137,5 m/136,5 m)
- 2. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 274,2 (136,5/138,5)
- 3. Daniel Tschofenig (Austria) 265,8 (134,5/138,5)
- 4. Manuel Fettner (Austria) 262,9 (135,5/135,0)
- 5. Jan Hoerl (Austria) 250,9 (132,0/138,5)
- 6. Ren Nikaido (Japonia) 248,4 (129,0/138,0)
- 7. Maximilian Ortner (Austria) 246,8 (132,0/132,0)
- 8. Stephan Embacher (Austria) 242,6 (129,5/133,5)
- 9. Philipp Raimund (Niemcy) 239,1 (128,5/134,5)
- 10. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 238,3 (130,5/130,5)
- ...
- 12. Kacper Tomasiak (Polska) 232,6 (124,5/134,5)
- 15. Dawid Kubacki (Polska) 226,4 (129,5/127,5)
- 20. Maciej Kot (Polska) 216,5 (119,0/131,5)
- 30. Klemens Joniak (Polska) 202,7 (122,5/123,0)
- 36. Aleksander Zniszczoł (Polska) 94,0 (121,0)
- Klasyfikacja PŚ
- 1. Domen Prevc (Słowenia) 1414 pkt
- 2. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 947
- 3. Ren Nikaido (Japonia) 761
- 4. Jan Hoerl (Austria) 720
- 5. Anze Lanisek (Słowenia) 717
- 6. Daniel Tschofenig (Austria) 697
- 7. Philipp Raimund (Niemcy) 670
- 8. Stephan Embacher (Austria) 615
- 9. Felix Hoffmann (Niemcy) 576
- 10. Stefan Kraft (Austria) 491
- ...
- 12. Kacper Tomasiak (Polska) 342
- 25. Kamil Stoch (Polska) 148
- 28. Piotr Żyła (Polska) 96
- 33. Maciej Kot (Polska) 76
- 37. Paweł Wąsek (Polska) 54
- . Dawid Kubacki (Polska) 54
- 65. Klemens Joniak (Polska) 1
- Klasyfikacja Pucharu Narodów
- 1. Austria 3730 pkt
- 2. Słowenia 2748
- 3. Japonia 2462
- 4. Niemcy 1705
- 5. Norwegia 1362
- 6. Polska 966
