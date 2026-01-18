Lider Pucharu Świata powiększył przewagę

Prevc, który odniósł dziewiąte pucharowe zwycięstwo w sezonie i 18. w karierze, umocnił się na pozycji lidera klasyfikacji generalnej cyklu. Drugi Kobayashi traci do prowadzącego 467 punktów.

Reklama

W niedzielę prowadził już na półmetku z przewagą 5,2 pkt nad Japończykiem. W finale Słoweniec skoczył 136,5 m, czyli o dwa metry bliżej od Kobayashiego i wygrał różnicą 3,5 pkt. Tschofenig stracił do zwycięzcy 11,9 pkt.

Tomasiak awansował o pięć pozycji

Z Polaków po pierwszej serii najlepszy był 13. Dawid Kubacki. W drugiej próbie miał 127,5 m, co spowodowało spadek o dwie pozycje. Tomasiak natomiast uzyskał 134,5 m i przesunął się w górę o pięć pozycji.

Awans z 27. miejsca na 20. zanotował Maciej Kot, a na 30. lokacie uplasował się Klemens Joniak. Po pierwszej serii odpadł 36. Aleksander Zniszczoł.

Teraz nastąpi krótka przerwa w pucharowej rywalizacji. W dniach 23-25 stycznia odbędą się w Oberstdorfie mistrzostwa świata w lotach.

Wyniki

1. Domen Prevc (Słowenia) 277,7 pkt (137,5 m/136,5 m)

2. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 274,2 (136,5/138,5)

3. Daniel Tschofenig (Austria) 265,8 (134,5/138,5)

4. Manuel Fettner (Austria) 262,9 (135,5/135,0)

5. Jan Hoerl (Austria) 250,9 (132,0/138,5)

6. Ren Nikaido (Japonia) 248,4 (129,0/138,0)

7. Maximilian Ortner (Austria) 246,8 (132,0/132,0)

8. Stephan Embacher (Austria) 242,6 (129,5/133,5)

9. Philipp Raimund (Niemcy) 239,1 (128,5/134,5)

10. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 238,3 (130,5/130,5)

...

12. Kacper Tomasiak (Polska) 232,6 (124,5/134,5)

15. Dawid Kubacki (Polska) 226,4 (129,5/127,5)

20. Maciej Kot (Polska) 216,5 (119,0/131,5)

30. Klemens Joniak (Polska) 202,7 (122,5/123,0)

36. Aleksander Zniszczoł (Polska) 94,0 (121,0)

Klasyfikacja PŚ

1. Domen Prevc (Słowenia) 1414 pkt

2. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 947

3. Ren Nikaido (Japonia) 761

4. Jan Hoerl (Austria) 720

5. Anze Lanisek (Słowenia) 717

6. Daniel Tschofenig (Austria) 697

7. Philipp Raimund (Niemcy) 670

8. Stephan Embacher (Austria) 615

9. Felix Hoffmann (Niemcy) 576

10. Stefan Kraft (Austria) 491

...

12. Kacper Tomasiak (Polska) 342

25. Kamil Stoch (Polska) 148

28. Piotr Żyła (Polska) 96

33. Maciej Kot (Polska) 76

37. Paweł Wąsek (Polska) 54

. Dawid Kubacki (Polska) 54

65. Klemens Joniak (Polska) 1