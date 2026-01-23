Kanadyjczyk został zatrzymany w Meksyku

Wedding jest oskarżony o prowadzenie operacji przemytu i handlu narkotykami, a śledczy twierdzą, że zorganizował kilka zabójstw w celu pogłębienia przestępczości narkotykowej. Do jego zatrzymania doszło w piątek. Jak podała amerykańska agencja AP, został aresztowany w Meksyku.

W 2024 roku został oskarżony o prowadzenie gangu narkotykowego, który wykorzystywał ciężarówki do transportu kokainy między Kolumbią, Meksykiem, Południową Kalifornią i Kanadą. W listopadzie prokurator generalna USA Pam Bondi ogłosiła, że Weddingowi postawiono również zarzuty zorganizowania zabójstwa świadka w Kolumbii, aby uniknąć ekstradycji do USA.

Snowboardzista w przeszłości był już skazany

Władze poinformowały, że były sportowiec i współspiskowcy wykorzystali kanadyjską stronę internetową „The Dirty News” do opublikowania zdjęcia świadka, aby można było go zidentyfikować i zabić. Był on następnie śledzony i postrzelony w głowę w restauracji w Medellin.

Według Królewskiej Kanadyjskiej Policji Konnej, Weddingowi postawiono w Kanadzie odrębne zarzuty dotyczące handlu narkotykami, sięgające 2015 roku. Z dokumentów federalnych wynika, że były snowboardzista był w 2010 roku skazany na karę więzienia w Stanach Zjednoczonych za spisek w celu dystrybucji kokainy.