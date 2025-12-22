Polski bokser znów wszedł w konflikt z prawem

Wawrzyk usłyszał trzy zarzuty. Pierwszy dotyczy dotyczą kradzieży sklepowej, drugi posiadania narzędzi służących do omijania zabezpieczeń, a trzeci stawiania oporu funkcjonariuszowi policji.

Reklama

Byłemu pretendentowi do pasa WBA Regular wagi ciężkiej może grozić deportacja z USA, bo incydent na Florydzie jest kolejnym tego typu z jego udziałem. W roku 2023 Wawrzyk był aresztowany w Chicago, także w związku z zarzutami o kradzież sklepową - informuje serwis boxingzone.org.

Wawrzyk ostatni raz do ringu wszedł w lutym

Wawrzyk najlepsze lata kariery ma już dawno za sobą. W 2013 roku walczył o mistrzostwo świata federacji WBA wagi ciężkiej. Jego rywalem był z Aleksander Powietkin. Polak przegrał z Rosjaninem przez techniczny nokaut w trzeciej rundzie.

W 2017 roku przed pojedynkiem z Deontayem Wilderem testy antydopingowe Wawrzyka dały wynik pozytywny. 38-latek na ring wrócił w 2022 roku. Od tego czasu stoczył pięć walk, ale wygrał tylko jedną z nich.

Wawrzyk ostatni raz do ringu wszedł w lutym tego roku. Przegrał z Damianem Knybą. Jego obecny rekord to 34 zwycięstwa i pięć porażek.