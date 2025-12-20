Walkę Joshua - Paul transmitował Netflix

Joshua to jeden z najlepszych pięściarzy królewskiej kategorii ostatniej dekady, mistrz olimpijski z Londynu (2012). Swego czasu pokonał m.in. Ukraińca Wołodymyra Kliczkę i zdobył pas mistrzowski. Później nie wiodło mu się już tak dobrze. Teraz po rocznej przerwie wrócił na zawodowy ring w transmitowanym przez platformę Netflix pojedynku z Paulem, który przed rokiem wygrał pokazową konfrontację ze słynnym Mike’em Tysonem, a w czerwcu pokonał byłego mistrza wagi średniej, Meksykanina Julio Cesara Chaveza Jr.

Joshua pojedynek zakończył prawym sierpowym

Zakontraktowana na osiem trzyminutowych rund walka skończyła się w szóstej, ale w powszechnej opinii Brytyjczykowi nie za bardzo zależało, żeby wcześniej udowodnić swoją wyższość. Od pierwszego gongu jego przewaga nie podlegała dyskusji, ale miał problemy, by trafić zwinnego i dobrze poruszającego się w ringu Amerykanina. Ten jednak od piątej rundy wyraźnie opadał z sił, a Joshua go zaczął skutecznie punktować i Paul kilka razy wylądował na deskach. Były mistrz wagi ciężkiej potyczkę zakończył mocny prawy sierpowy po półtorej minuty szóstego starcia.

To nie był najlepszy występ, zajęło mi to trochę dłużej niż oczekiwałem i ja, i wszyscy inni - przyznał Joshua po walce, chwaląc rywala.

Paul, choć na twarzy szybko pojawiły się skutki batalii w ringu, był zadowolony, uśmiechnięty i dumny. Jak dodał, choć może mieć złamaną szczękę, to nie porzuca myśli, żeby w przyszłości powalczyć o mistrzostwo świata.

Joshua na walce zarobił fortunę

Joshua swoje pasy stracił cztery lata temu na rzecz obecnego czempiona Ołeksandra Usyka. Z Ukraińcem przegrał również rewanż. Przed pojedynkiem z Paulem ostatni raz boksował w 2024 roku, gdy uległ swojemu rodakowi Danielowi Dubois. Teraz rzucił wyzwanie Tysonowi Fury’emu na długo oczekiwane „bitwę o Wielką Brytanię”.

Joshua występem w Miami nie tylko chciałem sobie zapewnić w miarę łagodny powrót do ringu, ale zgodził się na walkę z Paulem także ze względu na wysoką gażę. Media spekulowały nawet o ośmiocyfrowych wypłatach, w okolicach 70 mln dolarów, dla obu uczestników widowiska.

Joshua odniósł 29. zwycięstwo na zawodowym ringu, w tym 24. przez KO. Jego bilans uzupełniają cztery porażki. Paul, którego kanał na YouTube ma ponad 20 mln subskrybentów, stoczył 14. walkę i doznał drugiej porażki.