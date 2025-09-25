Gołota często przylatuje do Polski

Gołota na co dzień mieszka w USA, ale często odwiedza ojczyznę. W Polsce można go najczęściej spotkać przy okazji gal bokserskich lub innych wydarzeń związanych ze sportem. W miniony weekend był pięściarz wagi ciężkiej gościł na Forum Boksu i Międzynarodowych Targach Branży Bokserskiej.

Reklama

Gołota przeszedł zabieg kardiologiczny

Jak poinformowało radio "RMF FM" Gołota prosto z miejsca imprezy został przewieziony do szpitala. W Świętokrzyskim Centrum Kardiologii przeszedł zabieg kardiologiczny i badania. Na szczęście wszystko skończyło się pomyślnie. Był bokser w środę opuścił placówkę medyczną i wrócił do domu.

Mogę potwierdzić, że pan Andrzej Gołota był w tym tygodniu hospitalizowany w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym. Panem Andrzejem opiekował się zespół Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii. Szczegółów nie ujawniamy - powiedziała Anna Mazur-Kałuża, rzeczniczka prasowa kieleckiej lecznicy, w rozmowie z "Super Expressem".

Gołota zapisał się w historii polskiego boksu

Gołota to jeden z najwybitniejszych polskich pięściarzy wagi ciężkiej. Cztery razy stawał do walki o pas zawodowego mistrza świata. Niestety za każdym razem musiał uznać wyższość rywali. W swoim sportowym CV może się pochwalić m.in. brązowym medalem igrzysk olimpijskich w Seulu oraz zdobyciem czterech tytułów mistrza Polski.