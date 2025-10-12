Gamrot zastąpił kontuzjowanego zawodnika
Gamrot nie miał czasu na przygotowanie się do walki z Oliveirą. Polak wziął ją z marszu. Zastąpił kontuzjowanego zawodnika. Planowanym rywalem Brazylijczyka miał być Rafael Fiziev. Ostatecznie po zaledwie dwóch tygodniach treningów na przeciw faworyzowanego fightera z "Kraju Kawy" stanął Gamrot.
Oliveira wygrał z Gamrotem przez poddanie
Polak w nocy z piątku na sobotę wszedł do paszczy lwa. Fanatycznie dopingujący brazylijscy kibice od początku głośno wspierali swojego reprezentanta. Walka była zaplanowana na pięć rund, ale skończyła się już w drugiej odsłonie.
Oliveira wszedł za plecy Gamrota i zaczął go dusić. Polak nie mógł wyswobodzić się z uścisku rywala i "odklepał". Tym samym Brazylijczyk wygrał walkę przez poddanie.
Gamrot sporo zarobił za walkę z Oliveirą
Gorycz porażki Gamrotowi osłodzi nieco gaża za walkę, jaką wypłaci mu UFC. Według nieoficjalnych informacji serwisu nyfights.com największa organizacja MMA przeleje na konto Polaka w przeliczeniu na złotówki ok. 550-640 tysięcy).
