Jones to legenda UFC. Przez wiele lat do niego należał mistrzowski pas kategorii półciężkiej. 36-latek zrobił sobie przerwę od walk, ale w marcu ubiegłego po trzech latach wrócił do klatki i w efektowny sposób pokonał Ciryla Gane.

Reklama

Jones spełnił nietypową prośbę swojego fana

Fighter obecnie przebywa w Australii, gdzie spotyka się z fanami. Podczas jednego z takich spotkań Jones został poproszony przez uczestnika o zaprezentowanie niskiego kopnięcia.

Reklama

36-latek spełnił życzenie kibica. Pierwsza próba nie zadowoliła fana, który uznał, że kopniak był zbyt lekki i poprosił o powtórkę. No to Jones poprawił…

Tym razem solidniej się do tego przyłożył i w efekcie śmiałek wylądował w szpitalu. Na filmiku opublikowanym w sieci widać skutek mocy jaką w nodze ma gwiazdor UFC. Kibic szpital opuszczał o kulach, a na jego udzie był wielki siniak.