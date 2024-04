"Masa" to skruszony gangster, którego zeznania pozwoliły rozbić grupę pruszkowską. Teraz znów zrobiło się o nim głośno za sprawą potencjalnej walki z Jackiem Murańskim.

W internecie pojawił się nawet trailer zapowiadający ten pojedynek. Na razie jednak nie podano żadnych szczegółów związanych z walką.

Pojawiły się natomiast pytania, czy świadek koronny może publicznie pokazać swój wizerunek?

O wyjaśnienie tej sprawy "Przegląd Sportowy Onet" zwrócił się do adwokata Arkadiusza Szymańskiego z kancelarii Zemła Szymański Adwokaci.

W tym miejscu należy odpowiedzieć na zasadnicze pytanie, czy osoba o ps. "Masa", ciągle posiada status świadka koronnego w rozumieniu ustawy z 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym. Jeśli tak, to ustawa ta wprost nie zakazuje publicznego pokazywania wizerunku przez świadka koronnego, jednakże może to być objęte zaleceniami Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji. Jeśli zostało objęte takimi zaleceniami, to ich umyślne naruszenie przez świadka koronnego może powodować cofnięcie ochrony i pomocy z tej ustawy. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2006 r. w sprawie udzielania ochrony i pomocy świadkom koronnym i innym uprawnionym osobom określa zasady udzielania zaleceń świadkom koronnym, wydaje się logicznym, że takim zaleceniem może być zakaz rozpowszechniania swojego wizerunku - wyjaśnia Szymański.