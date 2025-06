Mistrz kraju zmierzy się ze zdobywcą Pucharu Polski

Na niedzielę, 13 lipca 2025 roku, na godz. 18.00 zaplanowano mecz o Superpuchar Polski. Spotkanie zostanie rozegrane w Poznaniu, na stadionie przy ulicy Bułgarskiej. Gospodarzem będzie mistrz Polski – Lech Poznań, a gościem zdobywca Pucharu Polski - Legia Warszawa.

Reklama

Jak się okazuje termin wyznaczony przez PZPN nie odpowiada klubowi ze stolicy. Legioniści chcieliby przełożyć spotkanie. Jak poinformował Maksymilian Dyśko, Legii ten dzień nie pasuje ze względu na eliminacje Ligi Europy.

Lech już wyprzedał bilety na mecz z Legią

Stołeczny klub wysłał do Poznania w tej sprawie pismo, z propozycją przełożenia pojedynku. Lech jednak nie zamierza przychylić się do prośby Legii. "Kolejorz" wyprzedał już wszystkie bilety na mecz o Superpuchar. Ponadto sztab szkoleniowy Lecha odwołał sparing zaplanowany na 12 lipca i nie zamierza po raz kolejny zmieniać kalendarza gier, co mogłoby zakłócić przygotowania do startu rozgrywek.

Reklama

Tradycyjne zamieszanie z terminem meczu o Superpuchar Polski

Legia chce przełożyć mecz z Lechem, bo 10 lipca w Warszawie zmierzy się z Aktobe w eliminacjach do Ligi Europy, a 17 lipca ma zaplanowany rewanż w Kazachstanie. Spotkanie o Superpuchar według planu wypada między tymi pojedynkami.

Przypomnijmy, że w poprzednim sezonie z meczem o Superpuchar Polski również było zamieszanie. Wisła Kraków i Jagiellonia Białystok według pierwotnego planu miały zagrać o to trofeum w lipcu, a ostatecznie zmierzyły się dopiero w kwietniu.