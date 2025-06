Drugi rumuński trener w historii Legii

Iordanescu będzie drugim rumuńskim trenerem w historii Legii. Pierwszym był Virgil Popescu w latach 1964-1965.

Ostatnie tygodnie były bardzo intensywne dla dyrektora sportowego Michała Żewłakowa. Po procesie selekcji i wielu spotkaniach z potencjalnymi kandydatami wybór padł na 46-letniego rumuńskiego szkoleniowca Edwarda Iordanescu - napisano w klubowym komunikacie.

Rumunia pod wodzą Iordanescu wyszła z grupy na Euro 2024

Iordanescu z kadrą narodową pracował od stycznia 2022 roku do lipca 2024. Wywalczył z nią awans na Euro 2024. Rumunia zajęła pierwsze miejsce w grupie E, a w 1/8 finału uległa Holandii 0:3.

W klubowej piłce największy sukces odniósł z CFR Cluj, które w sezonie 2020/21 doprowadził do mistrzostwa Rumunii.

Legia to dobre miejsce do pracy dla Iordanescu

Edward „Edi” Iordanescu wybrał dobrego pracodawcę, wiążąc się z Legią Warszawa - twierdzą w rumuńskie media szeroko informujące o zawarciu umowy przez pochodzącego z Bukaresztu trenera z warszawskim klubem. Przypominają, że Legia ma nie tylko czołowe miejsce w polskiej piłce nożnej, ale też ugruntowaną już pozycję na arenie międzynarodowej.

Bukareszteńska telewizja Antena 1 twierdzi, że w szeregach polskiego klubu Iordanescu będzie mógł wykazać się swoim zmysłem strategicznym oraz umiejętnościami szkoleniowymi.

Iordanescu miał wiele ofert

Z kolei portal Antena Sport uważa, że prawdopodobnie jednym z argumentów za pracą z polskim klubem jest fakt, że Warszawa leży w Europie, „a Edi Iordanescu nie chciał pracować poza Starym Kontynentem”.

„Iordanescu miał oferty pracy od klubów z rejonu Zatoki Perskiej, ale je odrzucił. Zanim dogadał się z kierownictwem Legii, prowadził też rozmowy z władzami drużyn z Cypru, Grecji, Turcji oraz Belgii” - podała Antena Sport, dodając, że nie były to jednak „topowe” drużyny.

Rumunii chwalą Legię

Rumuńska stacja telewizyjna Digi Sport odnotowuje tymczasem, że Iordanescu związał się z najbardziej utytułowanym klubem piłkarskim w Polsce, który w kończącym się sezonie dał się poznać z rewelacyjnej gry w Lidze Konferencji, gdzie uległ w ćwierćfinale zwycięzcy tych rozgrywek – londyńskiej Chelsea.

„Legia ma dobre warunki do pracy trenerskiej oraz jest najbardziej utytułowanym klubem w Polsce. To klub, który oferuje Iordanescu wiele rzeczy, cenne w oczach tego szkoleniowca” - podsumował Digi Sport ujawniając, że najpóźniej w niedzielę rumuński trener dołączy do nowego zespołu.

Edward syn Anghela

Według rumuńskich mediów jednym z argumentów za kandydaturą Iordanescu na trenera Legii był jego sukces z reprezentacją Rumunii, z którą „Edi” najpierw wywalczył awans na Euro 2024, a następnie wyszedł z fazy grupowej tego turnieju.

47-letni Iordanescu jest synem byłego selekcjonera Rumunii Anghela Iordanescu. Sam prowadził kadrę w latach 2022-24. W przeszłości trenował też m.in. takie kluby jak Steaua Bukareszt, CFR Cluj, a także CSKA Sofia.