Kokosinski w stanie krytycznym trafił do szpitala

Kokosinski planował zainwestować w Wisłę pięć milionów dolarów. W tym celu przyjechał do Polski, by osobiście sfinalizować negocjacje z szefami "Białej Gwiazdy". Niestety do podpisania dokumentów nie doszło, bo biznesmen 5 czerwca uległ nieszczęśliwemu wypadkowi i w stanie krytycznym trafił do szpitala.

Kokosinski zadławił się jedzeniem

Do wypadku miało doszło w jednej z restauracji w Krakowie. Kokosinski zadławił się jedzeniem. Mężczyzna został przewieziony do szpitala, gdzie podłączono go do respiratora. We wtorek został od niego odłączony ze względu na nieodwracalne zmiany w funkcji mózgu.

Negocjacje z Wisłą były na ostatniej prostej

Kokosinski od kilku miesięcy prowadził rozmowy w sprawie przejęcia części akcji Wisły z jej akcjonariuszami: Jarosławem Królewskim, Adamem Łanoszką i Jakubem Błaszczykowskim. Negocjacje znajdowały się już na ostatniej prostej.

Firma Kokosinskiego Metalogic Industries specjalizuje się w obróbce metali i produkcji komponentów dla branży przemysłowej, lotniczej, motoryzacyjnej czy energetycznej.