Arka i Bruk-Bet Termalica na autostradzie do Ekstraklasy

Piłkarze Arki grają jak z nut. Wygrali cztery ostatnie pojedynki i są na autostradzie do Ekstraklasy. Z 57. punktami na koncie prowadzą w tabeli. Po zmianie trenera Arka może nie gra już tak widowiskowo i ofensywnie, ale nie odbiło się to na wynikach. Gdynianie są skuteczni i regularnie punktują. Dawid Szwarga nie miał łatwego zadania przejmując ster od Tomasza Grzegorczyka, bo drużyna świetnie się spisywała za rządów poprzedniego szkoleniowca. Były trener Rakowa jednak niczego nie popsuł, a jeszcze udoskonalił, bo na pewno pod jego wodzą ekipa z Trójmiasta poprawiła grę w defensywie - podkreśla ekspert serwisu Meczyki.pl, Krystian Pieczara.

Według gościa Dziennika Sportowego Arka w tej chwili jest murowanym kandydatem do awansu. Pozbawić mogłaby ją go tylko jakaś katastrofa. To samo dotyczy Bruk-Bet Termaliki. Choć ekipa z Małopolski na wiosnę złapała chwilową zadyszkę, to jednak jej awans też wydaje się niezagrożony.

Polonia awansuje jako trzecia?

Pozostaje więc walka o trzecie miejsce premiowane awansem. W barażach powalczą o nie ekipy z miejsc 3-6. Aktualnie kolejno zajmują je: Wisła Płock, Miedź Legnica, Polonia Warszawa i Wisła Kraków. W ostatnich tygodniach formą imponują "Czarne Koszule". Pieczara, który jeszcze nie tak dawno był napastnikiem drużyny ze stolicy upatruje w swoim byłym klubie głównego faworyta do wywalczenia awansu w barażach.Początek sezonu na pewno na to nie wskazywał, ale po zmianie trenera Polonia zaczęła punktować. Teraz wygląda kapitalnie, ma też nieoczywistych bohaterów. Największą rolę odgrywa autor 90 procent bramek Łukasz Zjawiński, ale trzeba też docenić Mateusza Kuchtę, który wyrasta na lidera zespołu. "Czarne Koszule" to niewygodny rywal dla każdego. Trener Mariusz Pawlak robi dobrą robotę. Choć trzeba przyznać, że styl drużyny nie jest porywający - podkreśla Pieczara.

GKS Tychy "czarnym koniem" walki o Ekstraklasę

Jeśli nie Polonia to kto? Pieczara uważa, że "czarnym koniem" na ostatniej prostej rozgrywek może się jeszcze okazać GKS Tychy. Podopieczni Artura Skowronka obecnie są na 8. pozycji i do strefy gwarantującej grę w barażach tracą pięć "oczek". Jednak ostatnio piłkarze ze Śląska są w wybitnej dyspozycji i nie jest wykluczone, że na koniec sezonu znajdą się w wśród zespołów, które będą walczyć o ostatnie miejsce premiowane awansem.

Duet Zjawiński - Rodado motorem napędowym Wisły

Oczywiście promocji do nie wolno zapominać o Wiśle Kraków. "Biała Gwiazda" to wielka firma z wielkimi aspiracjami. Pod batutą Mariusza Jopa piłkarze z spod Wawelu zdecydowanie lepiej spisują się w obronie niż za kadencji Kazimierza Moskala. Największym atutem i siła Wisły jest duet Łukasz Zwoliński - Angel Rodado. Jednak to cały czas jest drużyna dość chimeryczna, która potrafi zagrać kapitalny mecz jak choćby z Ruchem Chorzów, a jednocześnie niespodziewanie zaliczyć wpadkę przeciwko Zniczowi Pruszków - zaznacza Pieczara.

