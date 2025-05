Świątek kontra Cristian pierwszy raz w historii

Świątek i Cristian wcześniej nie spotkały się na korcie. Było to ich pierwsze spotkanie. 27-letnia Rumunka w rankingu WTA zajmuje 60. miejsce. Nigdy wcześniej nie dotarła do trzeciej rundy French Open.

Reklama

Świątek w kolejnej rundzie zagra albo z reprezentującą Kazachstan Jeleną Rybakiną (nr 12), albo Łotyszką Jeleną Ostapenko (nr 21).

Cristian w drugiej partii podniosła poprzeczkę

W piątek nasza tenisistka zaprezentowała się z dobrej strony. W pierwszym secie nie pozwoliła rywalce na wiele. Szybko wyszła na prowadzenie 4:1. Przewagi nie roztrwoniła i ze spokojem zamknęła pierwszą partię.

W drugim secie nie było już tak łatwo. Cristian poprawiła swoją grę i postawiła Świątek znacznie trudniejsze warunki. Polka musiała do samego końca utrzymać odpowiednią koncentrację, by nie dopuścić do trzeciej partii.

Świątek bez triumfu w 2025 roku

Świątek po raz pierwszy od 2021 roku nie gra w Paryżu jako liderka światowego rankingu. Słabsza dyspozycja w ostatnich tygodniach, a szczególnie porażka już w trzeciej rundzie turnieju w Rzymie, spowodowały, że na liście WTA jest piąta. Polka w 2025 roku nie wygrała jeszcze żadnego turnieju.

W pierwszej rundzie Świątek wygrała ze Słowaczką Rebeccą Sramkovą 6:3, 6:3. W drugiej pokonała Brytyjkę z Emmą Raducanu 6:1, 6:2.

Reklama

W Paryżu została tylko Świątek

Świątek walczy w stolicy Francji o czwarty tytuł z rzędu, co nie udało się żadnej tenisistce od ponad 100 lat. We French Open najlepsza była też w 2020 roku.

Świątek jest ostatnią reprezentantką Polski, która pozostała w rywalizacji singlowej. Wcześniej z turnieju w Paryżu odpadły Magda Linette, Magdalena Fręch i Hubert Hurkacz.