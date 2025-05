Reis zdeptał głowę Belottiego

Do bandyckiego faulu Brazylijczyka na Włochu doszło w niedzielnym finale Pucharu Portugalii. Reis z premedytacją nadepnął na głowę Belottiemu. To zagranie umknęło uwadze sędziego, ale wszystko uchwyciły telewizyjne kamery. Teraz sprawa z boiska trafiła do prokuratury.

Reklama

Agent piłkarza zawiadomił prokuraturę

Zawiadomienie o czynie popełnionym przez piłkarza Sportingu do prokuratury złożył agent Belottiego. Cesar Boaventura wskazał w nim, że popełnione zostało przestępstwo przeciwko zdrowiu jego klienta.

W złożonym zawiadomieniu pozywający wskazał, że portugalski kodeks karny zobowiązuje do ścigania podobnych przestępstw na podstawie artykułów 144 i 147.

Benfica ma pretensje do sędziów

Działacze Benfiki oraz wielu portugalskich komentatorów skrytykowało postawę sędziego bocznego, który widział moment agresji, a także sędziów VAR mających na ekranie nagranie z widocznym faulem Brazylijczyka.

Władze Benfiki Lizbona zażądały od kierownictwa Portugalskiej Federacji Piłkarskiej (FPF) wszczęcia pilnego dochodzenia w sprawie faulu na Belottim oraz wyciągnięcia konsekwencji wobec zespołu sędziowskiego. Zagroziły, że w przypadku zlekceważenia ich protestu, nie będą współpracowały z federacją w organizacji meczów reprezentacji piłkarskich Portugalii.

W niedzielnym finale Pucharu Portugalii Benfica przegrała z drużyną mistrza kraju Sportingu Lizbona 1:3 po dogrywce. W regulaminowym czasie gry był remis 1:1.