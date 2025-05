Świątek w 2. rundzie zagra z Raducanu lub Wang

Świątek grała wcześniej ze Sramkovą raz i pokonała ją w drugiej rundzie tegorocznego Australian Open. Jeśli Polka awansuje do drugiej rundy, to zmierzy się w niej albo z Brytyjką Emmą Raducanu, albo Chinką Xinyu Wang.

Później na Świątek mogą czekać znacznie bardziej wymagające rywalki. W trzeciej rundzie może zmierzyć się z Ukrainką Martą Kostiuk (26), która solidnie spisywała się w tym sezonie na kortach ziemnych w Madrycie i Rzymie. W obu turniejach przegrywała z liderką rankingu Białorusinką Aryną Sabalenką. Trenerką Kostiuk jest Sandra Zaniewska.

Świątek znów może trafić na Ostapenko

Wielka przeszkoda może czekać Świątek w 1/8 finału. Mowa o reprezentującej Kazachstan Jelenie Rybakinie (12) lub Jelenie Ostapenko (21). Z Łotyszką, która wygrała French Open 2017, Świątek ma bilans 0-6.

W tej samej ćwiartce co Polka jest ubiegłoroczna finalistka ze stolicy Francji Włoszka Jasmine Paolini (4), a w połówce Sabalenka (1) oraz mistrzyni olimpijska z Paryża Chinka Qinwen Zheng (8).

Świątek pierwszy raz od 2021 nie jest turniejową jedynką

W trzech poprzednich edycjach French Open triumfowała Świątek. Najlepsza była też w 2020 roku.

Jestem dumna z moich osiągnieć tutaj. Mam piękne wspomnienia z ubiegłego roku. Każdy turniej był inną historią i wiele mnie nauczył. Powrót tu to przyjemność, bo czuję, że to najlepsze dla mnie korty - powiedziała obecna na losowaniu rozstawiona z numerem 5. Świątek.

Każdy tu jest, aby wygrać. Pracuję ciężko, by grać najlepiej, jak to możliwe. To sezon pełen wzlotów i upadków, inny niż poprzednie lata. Muszę rozgryźć to, żeby grać swój najlepszy tenis w najważniejszych meczach - dodała Polka, która pierwszy raz od 2021 roku nie jest w Paryżu rozstawiona z numerem jeden.

Chwalińska i Kawa odpadły, Klimovicova cały czas w grze

Magdalena Fręch (25) zagra z Tunezyjką Ons Jabeur, Magda Linette z Dunką Clarą Tauson (22), Hubert Hurkacz (30) z Brazylijczykiem Joao Fonsecą, a Kamil Majchrzak z Serbem Hamadem Medjedovicem.

Fręch ma z Jabeur bilans 0-2, a Linette z Tauson wcześniej nie grała.

W kwalifikacjach odpadły Maja Chwalińska i Katarzyna Kawa. Szansę na grę w turnieju głównym ma jeszcze reprezentująca Polskę od tego sezonu Linda Klimovicova, która w piątek zagra w ostatniej rundzie eliminacji.

Na młodych i zdolnych tenisistów trafili Hurkacz oraz Majchrzak.

18-letni Fonseca w światowym rankingu jest 65., ale zasłużył już na miano wschodzącej gwiazdy. W 2023 roku wygrał juniorski US Open, a w listopadzie ubiegłego roku Next Generation ATP Finals - imprezę dla ośmiu najlepszych tenisistów poniżej 20. roku życia. W przeszłości wygrywali ją m.in. obecny lider rankingu Włoch Jannik Sinner (2019) i najlepszy we French Open 2024 Hiszpan Carlos Alcaraz (2021).

W ubiegłym roku w Paryżu Hurkacz dotarł do czwartej rundy. To było wyrównanie jego najlepszego wyniku na kortach Rolanda Garrosa. Wcześniej osiągnął ją w 2022 roku.

Majchrzak w światowym rankingu zajmuje 88. miejsce, a Medjedovic 77. To będzie ich pierwsze spotkanie. 21-letni Serb wygrał Next Generation ATP Finals w 2023 roku.

Zmagania w zasadniczej części turnieju rozpoczną się w niedzielę. Mecze pierwszej rundy potrwają do wtorku.