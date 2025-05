Feio przesadził w negocjacjach z Legią

Pod wodzą Feio legioniści nie zrealizowali głównego celu postawionego przed nimi w minionym sezonie. Mimo braku mistrzowskiego tytułu władze klubu z Łazienkowskiej rozważały możliwość przedłużenia umowy z Portugalczykiem.

Reklama

Obie strony zasiadły do negocjacji, ale zakończyły się one fiaskiem. Feio co chwilę przedstawiał nowe żądania, więc ostatecznie rozmowy zostały zerwane.

Kandydatów do pracy w Legii nie brakowało

W gronie kandydatów do zastąpienia Portugalczyka w roli szkoleniowca Legii od dłuższego czasu wymieniano Jana Urbana, Aleksandara Vukovica, Jacka Magierę i Henninga Berga. Wszyscy czterej w przeszłości pracowali już przy Łazienkowskiej.

Ostatnio sporo mówiło się o kandydaturze Bartosza Grzelaka. Podobno Legia nawet z nim się kontaktowała w sprawie pracy, ale do żadnego porozumienia nie doszło.

Nowy trener do Legii trafi z Cypru

Według "FootballScout" nowym trenerem Legii nie zostanie żaden z wymienionych szkoleniowców. Wybór szefów stołecznej drużyny padł na zupełnie kogoś innego. Opiekunem "wojskowych" ma zostać Aleksiej Szpilewski.

37-letni Białorusin przez ostanie trzy lata pracował w Arisie Limassol. Poprowadził wspomniany zespół w 139 spotkaniach (74 zwycięstwa, 32 remisy, 33 porażki). Sięgnął po mistrzostwo i Superpuchar Cypru. Z Arisem awansował do fazy grupowej Ligi Europy, a w zakończonym sezonie prowadzona przez niego drużyna zajęła 2. pozycję w lidze.