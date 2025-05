Polonia trzeci raz w sezonie nie dała rady Wiśle

Trzecia na koniec sezonu 1. ligi Wisła Płock podejmowała szóstą Polonię Warszawa. Nieznacznym faworytem pojedynku byli "Nafciarze", którzy wygrali w październiku u siebie z "Czarnymi Koszulami" - po ciekawym meczu z obu stron - 4:1, a w kwietniu zremisowali w stolicy 0:0.

Mocne otwarcie Polonii

Polonia nie mogła sobie wymarzyć lepszego początku. Polonia już w 4. minucie objęła prowadzenie. Autorem gola na 1:0 był Daniel Vega Cintas. Hiszpański napastnik wykorzystał idealne dogranie i z bliska głową wpakował piłkę do siatki gospodarzy.

Miejscowi kibice na wyrównującą bramkę dla swojego zespołu musieli czekać pół godziny. W 34. minucie do remisu doprowadził Andrias Edmundsson. Piłkarz z Wysp Owczych po dośrodkowaniu z rzutu rożnego pokonała golkipera gości.

Magiczny gol Pacheco

W drugiej połowie jedni i drudzy mieli okazje do zmiany wyniku, ale aż do ostatniej minuty regulaminowego czasu gry wynik się nie zmieniał. Dopiero wtedy o losach awansu do finału baraży zdecydował Dani Pacheco.

Piłkarz Wisły popisał się precyzyjnym uderzeniem z rzutu wolnego. Świetnie spisujący się w bramce Polonii Mateusz Kuchta w tej sytuacji nie zdołał zapobiec utracie gola. Piłka po strzale Hiszpana wpadła w praktycznie w samo "okienko".

Arka i Bruk-Bet już w Ekstraklasie

Wisła w niedzielnym finale baraży zmierzy się na własnym stadionie z czwartą Wisłą Kraków albo piątą Miedź Legnica. Pojedynek tych drużyn rozpocznie się dziś o 21.00.

Do Ekstraklasy, co zostało przesądzone wcześniej, awansowały Arka Gdynia i Bruk-Bet Termalica Nieciecza. Gdynianie zdobyli łącznie 72 punkty i o jeden wyprzedzili drużynę z Niecieczy.