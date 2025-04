Pululu do Polski trafił z Niemiec

Afimico Pululu do Jagiellonii trafił w czerwcu 2023 roku. Do Białegostoku przeniósł się z niemieckiego SpVgg Greuther Fürth. Piłkarz z Angoli szybko zaaklimatyzował się w naszym kraju i w tym sezonie robi prawdziwą furorę grając w barwach ekipy ze stolicy Podlasia. 26-letni snajper swoją postawą, a zwłaszcza skutecznością w rozgrywkach Ligi Konferencji przyciągnął uwagę bardziej znanych, zamożnych i silniejszych klubów niż Jagiellonia. Wiele wskazuje na to, że w letnim okienku transferowym czarnoskóry napastnik wyjedzie z Polski.

Grecy polują na Pululu

Największe zainteresowanie Pululu przejawiają kluby potentaci z ligi greckiej. Według informacji przekazanych przez serwisy weszlo.com i goal.pl piłkarz Jagiellonii znalazł się na liście życzeń Olympiakosu Pireus i AEK Ateny.

Jagiellonia chce za Pululu 6 mln euro

Wydaje się, że Jagiellonia nie będzie robić żadnych przeszkód Pululu w zmianie klubu, oczywiście pod warunkiem, że ewentualny nabywca wpłaci satysfakcjonującą kwotę transferową. Szefowie klubu z Białegostoku swojego napastnika wyceniają na 6 milionów euro.