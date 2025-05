Rafał Mikulec będzie fatalnie wspomniał barażowy mecz z Miedzią Legnica. Wisła Kraków przegrała 0:1 i straciła szanse na awans do Ekstraklasy, a on sam w tym spotkaniu doznał koszmarnej kontuzji. Zawodnik prosto z boiska został zabrany karetką do szpitala.