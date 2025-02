Szeremeta zamieszka na trzecim piętrze

Mieszkanie, w którym zamieszka Szeremeta, to nagroda od PKOl za zdobycie srebrnego medalu na igrzyskach olimpijskich w stolicy Francji. Wybrałam już sobie mieszkanko, na trzecim piętrze. Ma być gotowe pod koniec 2026 roku. To będzie w pierwszym powstającym budynku, który nazywa się "Paryż" - powiedziała Szeremeta.

Reklama

Pięściarka potwierdziła, że igrzyska "jeszcze nie są za nią. Cały czas wracam do nich". Nie myśli jednak o finałowej walce z Yu Ting Lin. Start Tajwanki w turnieju olimpijskim, która ze względu na testy płci nie została dopuszczona do mistrzostw świata 2023, wywołał spore kontrowersje. Jak będzie oficjalne rozstrzygnięcie tej sprawy to wtedy się tym zainteresuję - powiedziała.

Szeremeta zawalczy w Warszawie

Szeremeta pierwszy tegoroczny międzynarodowy start zaliczy podczas turnieju w Debreczynie, który organizuje World Boxing. W środę Międzynarodowy Komitet Olimpijski podjął decyzję o tymczasowym uznaniu tej federacji, czyniąc ją "organem zarządzającym boksem na poziomie globalnym w ramach ruchu olimpijskiego".

Impreza na Węgrzech zacznie się 11 marca. Później wicemistrzynię olimpijską czekają dwa starty w zawodach Pucharu Świata w Brazylii (29 marca - 6 kwietnia) i w Polsce. Tradycyjny turniej im. Feliksa Stamma odbędzie się w dniach 10-17 maja w stołecznym Torwarze. W roku 2025 odbędą się jeszcze dwukrotnie zawody Pucharu Świata - w Kazachstanie (lipiec) i w Indiach (listopad). Ułatwią one rozstawianie w przyszłych kwalifikacjach olimpijskich.

Szeremeta wakacje planuje w czerwcu

Reklama

Po turnieju im. Feliksa Stamma nastąpi delikatny odpoczynek.Będę się przygotowywała pod wrześniowe mistrzostwa świata w Liverpoolu. To będzie docelowa impreza w tym roku - dodała wicemistrzyni olimpijska.

Szeremeta marzy w czerwcu o wakacjach. Chciałabym się gdzieś wygrzać na plaży, ale nie mam jeszcze sprecyzowanych planów. W tym roku proszę o życzenia spokoju i rozwoju, no i oczywiście zdrowia - zakończyła pięściarka.