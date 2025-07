Tenis: Turniej Wimbledon - mecz 1. rundy gry pojedynczej: Iga Świątek - Polina Kudermietowa

Najlepsza polska tenisistka nie jest faworytką do końcowego triumfu w Londynie. Jednak jej szans nie wolno przekreślać. Na Wimbledonie w rywalizacji pań często dochodzi do niespodzianek. Do finału jednak droga daleka. Pierwszą rywalką Igi Świątek będzie Polina Kudermietowa. 24-latka z Raszyna nigdy wcześniej nie grała z Rosjanką. Początek meczu około godz. 16.00 Transmisja w Polsat Sport 1.

Sport w TV - wtorek 1 lipca (na żywo)