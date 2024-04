Jakub Rzeźniczak ma wejść do świata freak fightów. Według nieoficjalnych informacji piłkarz ma wystąpić na gali Clout MMA. Padło nawet nazwisko pierwszego rywala. Potencjalny przeciwnik jednak nie chce, by łączono go z Rzeźniczakiem. "Kim on jest?" - pyta Marcin Najman.