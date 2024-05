Rzeźniczak po rozstaniu z Kotwicą Kołobrzeg aktualnie jest bezrobotny. 37-latek w wywiadzie przyznał, że brakuje mu adrenaliny, którą dawała mu piłka nożna. Swój udział we freak-fightach traktuje jako wyzwanie, bo jak sam mówi w swoim życiu nie bił się nawet pod przysłowiową dyskoteką.

Rzeźniczak z żoną nie dzielił majątku

To nie jedyne powody dla których zdecydował się na walkę w klatce. Po drugie, jest to też sport indywidualny, nie można się nigdzie ukryć, tutaj jestem sam w klatce z przeciwnikiem i wszystko zależy ode mnie. Plus ten aspekt finansowy też jest istotny. To są duże pieniądze, nie ukrywam. Wcześniej zarobiłem w życiu dużo. Ale jak wszyscy wiedzą, miałem żonę, z którą się rozwiodłem. Nie było podziału majątku. Zachował się tak, że oddałem wszystko swojej byłej żonie i na tym może zakończmy ten temat - powiedział Rzeźniczak.

Gala Clout MMA z udziałem byłego piłkarza Legii Warszawa odbędzie się 8 czerwca w katowickim "Spodku".