Adamek kilka tygodni temu walczył z Mamedem Chalidowem na gali KSW Epic. Przez trzy rundy oglądaliśmy bardzo ciekawy pojedynek, którego finał trudny był do przewidzenia. Jednak kontuzja ręki nie pozwoliła Chalidowowi wyjść do czwartego starcia i sędziowie ogłosili zwycięstwo Adamka.

Reklama

Patryk "Bandura" Bandurski rywalem Tomasza Adamka

Teraz Adamek podjął kolejne wyzwanie. Utytułowany pięściarz wystąpi na gali FAME MMA. Freak fightowa federacja w mediach społecznościowych oficjalnie ogłosiła, że "Góral" wystąpi na gali organizowanej 15 maja w Gliwicach.

Reklama

Rywalem 47-letniego boksera będzie Patryk "Bandura" Bandurski. To będzie historyczne starcie i zderzenie dwóch kompletnie różnych światów – wielokrotnie utytułowanego i jednego z najbardziej uznanych polskich pięściarzy – Tomasza „Górala” Adamka, z członkiem należącym do Bungee, czyli do jednego z najpopularniejszych kanałów rozrywkowych na krajowym YouTube! Postać, którą za swoją osobowość kochają i znają miliony - Patryk „Bandura” Bandurski! - reklamuje pojedynek FAME MMA.

Bandurski prosił o walkę z Adamkiem

Bandurski wydaje się łatwym kąskiem dla Adamka. Jego doświadczenie jest mizerne. Na swoim koncie ma tylko dwie stoczone walki. Pokonał Alana Kwiecińskiego i Piotra Szeligę.

Rywal Adamka, po swojej ostatniej walce, sam poprosił o starcie z nim, by spełnić swoje marzenie. Patryk wszakże nie dorasta Tomkowi do pięt, patrząc na jego jedynie dwa stoczone pojedynki. Mimo to, nadzwyczaj efektownie poradził on sobie z naprawdę ciężkim przeciwnikiem, jak na debiut. Pora na o wiele, wiele cięższe wyzwanie - uważa FAME MMA.

Do pojedynku legendarnego pięściarza i gwiazdy internetu dojdzie 18 maja, w Gliwickiej PreZero Arenie.