Ta wiadomość gruchnęła niczym piorun z jasnego nieba. Tyson zaskoczył wszystkich. 57-latek co prawda ostatnio do ringu wszedł w 2020 r., remisując z Royem Jonesem Jr., ale był to tylko pojedynek pokazowy dwóch pięściarskich emerytów.

Tyson nie może lekceważyć Paul'a

20-lipca lipca na 80-tysięcznym stadionie AT&T w Arlington w Teksasie obaj panowie mają się zmierzyć bez żadnej taryfy ulgowej. Na razie nie ujawniono szczegółów pojedynku. Nie wiadomo na dystansie ilu rund odbędzie się walka i ile zarobią obaj zawodnicy.

Legendarny bokser nie może lekceważyć swojego najbliższego rywala, bo Jake Paul nie jest przypadkowym przeciwnikiem. 27-latek stoczył do tej pory dziewięć walk bokserskich. Wygrał osiem z nich, a przegrał jedynie z Tommym Furym, bratem Tysona Fury'ego - aktualnego mistrza świata wagi ciężkiej federacji WBC.

W sierpniu 2023 r. jednogłośną decyzją sędziów pokonał byłego pretendenta do pasa UFC Nate’a Diaza, a następnie w pierwszych rundach nokautował Andre Augusta i Ryana Bourlanda.

Paul nie czuje strachu, Tyson pali się do walki

To pokazuje, że "Żelazny Mike" musi mieć się na baczności. Były mistrz najważniejszych bokserskich federacji aż pali się do walki. Nie mogę się doczekać wejścia na ring z Jake’em Paulem. W ostatnich latach wyjątkowo rozwinął się jako bokser, więc fajnie będzie zobaczyć, co wola i ambicja "dzieciaka" może zdziałać z moim doświadczeniem i umiejętnościami - powiedział Tyson.

Prawie 30 lat młodszy od Tysona rywal nie czuje przed utytułowanym przeciwnikiem strachu. Kilka lat po rozpoczęciu mojej przygody z boksem stanę naprzeciw Tysona i sprawdzę, czy mam odpowiednie umiejętności, aby pokonać jednego z najsłynniejszych bokserów w historii i ikonę sportu - stwierdził Paul.

Tyson stoczył 58 walk. 50 z nich wygrał, w tym 44 przez nokaut. Jest dwukrotnym mistrzem świata wszechwag zawodowców (w latach 1986–1990 i 1996). W wieku 20 lat, 4 miesięcy i 22 dni został najmłodszym mistrzem świata wagi ciężkiej. Zdobył mistrzowskie pasy czterech najważniejszych organizacji: WBC, WBO, IBF i WBA.