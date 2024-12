Karolina Kowalkiewicz sama poinformowała, że założyła konto na portalu "OnlyFans". Taki ruch wywołał sporo kontrowersji. Wiele osób skrytykowało decyzję zawodniczki MMA.

Kowalkiewicz zarobiła miliony

Wśród nich nie ma Marcina Wrzoska. Były mistrz federacji KSW doskonale rozumie Kowalkiewicz. W jednym z programów na kanale "Prime MMA" ujawnił, ile jego koleżanka po fachu zarobiła dzięki założeniu konta na platformie dla dorosłych.

Reklama

Karolina jest dorosłą kobietą, która ma swój rozum i dobrze wiedziała, co robi. Też na pewno niemałe pieniądze za tym szły. Jak ktoś mi zaproponuje taką kwotę, a to jest kwota kilku milionów złotych, z tego, co się orientuję, to sam założę konto na OnlyFans - oświadczył Wrzosek.