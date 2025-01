Nainggolan podejrzany o przemyt kokainy

Nainggolan jest podejrzany o przemyt kokainy z Ameryki Południowej przez port w Antwerpii.

Śledztwo dotyczy domniemanego importu kokainy z Ameryki Południowej do Europy przez port w Antwerpii i jej redystrybucji w Belgii. Możemy potwierdzić, że piłkarz Radja Nainggolan został aresztowany w związku z tą sprawą. Ponieważ przesłuchania są obecnie w toku i zgodnie z zasadą domniemania niewinności na tym etapie nie będzie dalszych komentarzy – głosi oświadczenie.

Nainggolan siedzi w areszcie

Policja federalna w Belgii przeprowadziła w poniedziałek rano około trzydziestu przeszukań domów w Brukseli i Antwerpii. Nainggolan został aresztowany. Obecnie jest przesłuchiwany – potwierdził jego prawnik Omar Souidi.

Urodzony w Antwerpii pomocnik większość kariery spędził we Włoszech, grając w Cagliari, SPAL, AS Roma i Interze Mediolan. W Serie A rozegrał 367 meczów i strzelił 48 goli, cztery razy z rzędu będąc wybieranym do drużyny roku.

Klub o aresztowaniu Nainggolana dowiedział się z gazet

Ostatnio Nainggolan związał się półrocznym kontraktem z klubem 2. ligi belgijskiej Lokeren-Temse. W meczu z Lierse SK (1:1) strzelił wyrównującego gola zaraz po wejściu na boisko pod koniec drugiej połowy. Władze Lokeren były zaskoczone, że ich zimowy nabytek nie pojawił się na treningu w poniedziałkowy poranek. Klub dowiedział się z prasy, że Radja Nainggolan został aresztowany w ramach śledztwa – potwierdził rzecznik klubu.

Nainggolan rozegrał 30 meczów w reprezentacji Belgii, strzelił sześć goli i zaliczył trzy asysty. Razem z reprezentacją wziął udział w mistrzostwach Europy 2016.