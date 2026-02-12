Program startów Polaków w igrzyskach olimpijskich 12 lutego, czwartek

Medalistów w short tracku poznamy wieczorem. My kciuki będziemy trzymać za Maliszewską i Niewińskiego. Finał "A" kobiet na 500 m zaplanowano na godz. 21.36, a mężczyźni na 1000 m o medale powalczą 12 minut później.

Maliszewska w ubiegłym roku na mistrzostwach świata w Pekinie zdobyła brąz, a w styczniu w mistrzostwach Europy w Tilburgu zajęła piąte miejsce. Jak sama przyznała na igrzyskach olimpijskich we Włoszech nie jest w najlepszej formie, ale nie wolno jej skreślać z walki o podium.

biegi narciarskie

godz. 13.00 bieg na 10 km techniką dowolną K (Aleksandra Kołodziej, Izabela Marcisz, Eliza Rucka-Michałek, Monika Skinder)

narciarstwo alpejskie

godz. 11.30 supergigant K (Maryna Gąsienica-Daniel)

saneczkarstwo

godz. 18.30 sztafeta MIX (Klaudia Domaradzka, Nikola Domowicz, Dominika Piwkowska, Wojciech Chmielewski, Michał Gancarczyk, Mateusz Sochowicz)

short track

godz. 20.15 500 m K, ćwierćfinały (Natalia Maliszewska)

godz. 20.28 1000 m M, ćwierćfinały (Michał Niewiński)

godz. 21.00 500 m K, półfinały

godz. 21.07 1000 m M, półfinały

godz. 21.31 500 m K, finał B

godz. 21.36 500 m K, finał A

godz. 21.43 1000 m M, finał B

godz. 21.48 1000 m M, finał A

Program wydarzeń olimpijskich - 12 lutego, czwartek (9 finałów)

W czwartek poznamy m.in. mistrzynię olimpijską z w supergigancie. Tytułu zdobytego w Pekinu broni Lara Gut-Behrami, ale szanse na powtórzenie sukcesu ma bardzo małe. Szwajcarka straciła cały sezon z powodu kontuzji kolana, jakiej doznała w listopadzie na treningu w Copper Mountain w USA.

W biegu na 10 km techniką dowolną cztery lata temu po złoto sięgnęła Therese Johaug. Norweżka już zakończyła karierę. Teraz faworytkami są Szwedki Ebba Andersson i Frida Karlsson oraz reprezentantka Norwegii Astrid Oeyre Slind.

Program wydarzeń olimpijskich - 12 lutego, czwartek (pozostałe konkurencje)