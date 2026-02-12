Program startów Polaków w igrzyskach olimpijskich 12 lutego, czwartek

Medalistów w short tracku poznamy wieczorem. My kciuki będziemy trzymać za Maliszewską i Niewińskiego. Finał "A" kobiet na 500 m zaplanowano na godz. 21.36, a mężczyźni na 1000 m o medale powalczą 12 minut później.

Żurek zajął najgorsze miejsce dla sportowca. Polak bez medalu na dystansie 1000 m
Maliszewska w ubiegłym roku na mistrzostwach świata w Pekinie zdobyła brąz, a w styczniu w mistrzostwach Europy w Tilburgu zajęła piąte miejsce. Jak sama przyznała na igrzyskach olimpijskich we Włoszech nie jest w najlepszej formie, ale nie wolno jej skreślać z walki o podium.

  • biegi narciarskie
  • godz. 13.00 bieg na 10 km techniką dowolną K (Aleksandra Kołodziej, Izabela Marcisz, Eliza Rucka-Michałek, Monika Skinder)
  • narciarstwo alpejskie
  • godz. 11.30 supergigant K (Maryna Gąsienica-Daniel)
  • saneczkarstwo
  • godz. 18.30 sztafeta MIX (Klaudia Domaradzka, Nikola Domowicz, Dominika Piwkowska, Wojciech Chmielewski, Michał Gancarczyk, Mateusz Sochowicz)
  • short track
  • godz. 20.15 500 m K, ćwierćfinały (Natalia Maliszewska)
  • godz. 20.28 1000 m M, ćwierćfinały (Michał Niewiński)
  • godz. 21.00 500 m K, półfinały
  • godz. 21.07 1000 m M, półfinały
  • godz. 21.31 500 m K, finał B
  • godz. 21.36 500 m K, finał A
  • godz. 21.43 1000 m M, finał B
  • godz. 21.48 1000 m M, finał A

Program wydarzeń olimpijskich - 12 lutego, czwartek (9 finałów)

W czwartek poznamy m.in. mistrzynię olimpijską z w supergigancie. Tytułu zdobytego w Pekinu broni Lara Gut-Behrami, ale szanse na powtórzenie sukcesu ma bardzo małe. Szwajcarka straciła cały sezon z powodu kontuzji kolana, jakiej doznała w listopadzie na treningu w Copper Mountain w USA.

W biegu na 10 km techniką dowolną cztery lata temu po złoto sięgnęła Therese Johaug. Norweżka już zakończyła karierę. Teraz faworytkami są Szwedki Ebba Andersson i Frida Karlsson oraz reprezentantka Norwegii Astrid Oeyre Slind.

  • narciarstwo alpejskie
  • godz. 11.30 supergigant K
  • narciarstwo dowolne
  • godz. 12.15 jazda po muldach M
  • biegi narciarskie
  • godz. 13.00 bieg na 10 km techniką dowolną K
  • łyżwiarstwo szybkie
  • godz. 16.30 5000 m K
  • saneczkarstwo
  • godz. 18.30 sztafeta MIX
  • snowboard
  • godz. 15.01 cross M, finał A
  • godz. 19.30 halfpipe K
  • short track
  • godz. 21.36 500 m K, finał A
  • godz. 21.48 1000 m M, finał A

Program wydarzeń olimpijskich - 12 lutego, czwartek (pozostałe konkurencje)

  • curling
  • godz. 9.05 faza grupowa K
  • godz. 14.05 faza grupowa M
  • godz. 19.05 faza grupowa K
  • hokej na lodzie
  • godz. 12.10 mężczyźni, grupa A: Szwajcaria - Francja
  • godz. 16.40 mężczyźni, grupa A: Czechy - Kanada
  • godz. 21.10 mężczyźni, grupa C: Łotwa - USA
  • godz. 21.10 mężczyźni, grupa C: Niemcy - Dania
  • narciarstwo dowolne
  • godz. 10.00 jazda po muldach M, kwalifikacje 2
  • short track
  • godz. 20.15 500 m K, ćwierćfinały
  • godz. 20.28 1000 m M, ćwierćfinały
  • godz. 21.00 500 m K, półfinały
  • godz. 21.07 1000 m M, półfinały
  • godz. 21.31 500 m K, finał B
  • godz. 21.43 1000 m M, finał B
  • snowboard
  • godz. 10.00 cross M, kwalifikacje
  • godz. 13.45 cross M, 1/8 finału
  • godz. 14.18 cross M, ćwierćfinały
  • godz. 14.39 cross M, półfinały
  • godz. 14.56 cross M, finał B
  • skeleton
  • godz. 9.30 mężczyźni, 1. ślizg
  • godz. 11.08 mężczyźni, 2. ślizg