Sędziowie anulowali gola Holopainen

Holopainen w pod koniec meczu ze Szwajcarią, gdy odbity krążek poleciał w powietrze wyciągnęła rękę i skierowała nią go do bramki rywalek. Sędziowie natychmiast anulowali gola zgodnie z przepisami hokeja na lodzie, które stanowią, że krążek nie może być celowo skierowany, odbity ani wrzucony do siatki żadną częścią ciała.

Zawodnicy z pola mogą zatrzymać lub złapać krążek ręką, ale muszą go natychmiast upuścić na lód. Niedozwolone jest noszenie lub rzucanie krążka, ani celowe kierowanie go w stronę bramki.

Na igrzyskach olimpijskich "Ręka Boga" nie przeszła

Gol Maradony, zwany "Ręką Boga", padł w meczu z Anglią w ćwierćfinale mistrzostw świata w 1986 roku w Meksyku. Argentyńczyk wyskoczył wyżej od bramkarza Petera Shiltona i skierował piłkę do siatki pięścią.

W przeciwieństwie do próby Holopainen, zagranie ręką Maradony nie zostało zauważone przez sędziów, a bramka została uznana. Argentyna pokonała Anglię, a później sięgnęła po mistrzostwo świata.

Kanada ostatnim rywalem Finek w rundzie wstępnej

Finki, brązowe medalistki sprzed czterech lat, odniosły pierwsze zwycięstwo na tegorocznych igrzyskach, pokonując Szwajcarię. W ostatnim meczu rundy wstępnej zmierzą się z broniącymi tytułu hokeistkami Kanady.