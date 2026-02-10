Finał nie dla polskich skoczków
Polacy nie awansowali do finału. Zajęli 11. miejsce. Gorszy wynik w stawce 12. ekip uzyskali tylko Rumunii. Bełtowska skoczyła 82 m, Wąsek - 102,5 m, Twardosz - 92 m, a Tomasiak - 100,5 m. Polska drużyna zgromadziła łącznie 447,4 pkt.
Słowenia liderem po pierwszej serii
O medale w drugiej części zawodów powalczy osiem drużyn. Na półmetku prowadzi Słowenia przed Japonią i Norwegią.
Prowadzący Nika Vodan, Anze Lanisek, Nika Prevc i Domen Prevc ze Słowenii mają 526,9 pkt. Nozomi Maruyama, Ryoyu Kobayashi, Sara Takanashi i Ren Nikadio z Japonii zdobyli 517,2 pkt. Anna Odine Stroem, Kristoffer Eriksen Sundal, Eirin Maria Kvandal i Marius Lindvik z Norwegii zgromadzili 510,8 pkt.
